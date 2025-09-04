La empresa Air-e dio a conocer mediante un comunicado de prensa informó que continúan las acciones contundentes, en contra del hurto de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

La empresa Air-e señaló “que el hurto de energía, tipificado como Defraudación de fluidos, señala que las personas que se apropian de manera ilegal del suministro se exponen a seis (6) años de prisión y multas de hasta 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Dentro de las revisiones desarrolladas, se detectó que un local, ubicado en la calle 53B1 con la carrera 14, en Villas de Soledad, en donde funciona un establecimiento comercial, operaba con el servicio directo sin medidor. Adicionalmente, tiene una deuda que supera los 42 millones de pesos y 69 facturas pendientes de pago.

Otros dos casos de hurto de energía eléctrico fueron reportados en una pescadería y un punto frío, dedicado a la venta de refrescos, ubicados en los barrios Villanueva y El Rosario de Barranquilla respectivamente, que contaban con conexiones directas e irregulares.

Por otra parte, en el barrio Centro se encontró que un local comercial tenía el servicio directo sin medidor, y conectado a un transformador ilegal de 112,5 KVA. Para el caso del barrio Altos del Prado, en el norte de la ciudad, un establecimiento comercial tenía un equipo de medida diferente al registrado en el sistema de la compañía.

Finalmente, en la vía a Usiacurí-Baranoa, en el kilómetro 1-101, una casa de recreo tenía un equipo de medida conectado a un transformador ilegal de 25 KVA.

En Magdalena y La Guajira

Para el caso del Magdalena, dos hostales en Santa Marta, ubicados entre los barrios Centro y El Prado, fueron sorprendidos hurtando energía.

Entre tanto, una planta procesadora de la urbanización Shaddai, en Fundación tenía manipulado el medidor. Para el caso del barrio los Guayacanes, en Plato, fue descubierto un medidor electrónico con una acometida directa por fuera de la medida.

Además, en un motel ubicado en el sector de Policarpa, en Plato, se reportó el hallazgo de una línea directa por fuera de la medida. Por otra parte, en un hotel del sector de San Nicolás, se detectó conectado a un transformador ilegal de 25 KVA con acometida principal intervenida.

Por último, en el hotel Imperio León, en Chivolo, se encontró otro medidor electrónico con una acometida directa por fuera de la medida.

En La Guajira, un salón de belleza de Riohacha, en el sector José A Galán; sumado a una finca y un motel de Barrancas con fraude eléctrico en sus equipos de medida, fueron los casos detectados por los técnicos de la compañía.