Ante la Procuraduría General de la Nación fue presentada una queja disciplinaria en contra de la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, debido a la posesión de Enrique Del Castillo Jiménez como gerente del Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad (Edumas), a pesar de que estaría inhabilitado para desempeñar cargos públicos.

De acuerdo con el documento conocido por EL HERALDO, Del Castillo fue objeto de una sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad por 10 años a través de un fallo de julio de 2019 proferido por la Procuraduría Provincial de Santa Marta y que fue confirmado en segunda instancia por la Procuraduría Regional del Magdalena.

“Los efectos jurídicos de la decisión de segunda instancia iniciaron a partir del 7 de enero de 2020, con lo cual la inhabilidad general se extiende hasta el 6 de enero de 2030″, se lee en uno de los apartes de la denuncia.

Por tal razón, piden a la Procuraduría que proceda a la suspensión provisional de la alcaldesa Sandoval debido a que “la permanencia en el cargo de la querellada en su condición de ordenadora del gasto y máxima autoridad administrativa del municipio posibilita su interferencia en el trámite de la investigación y que continúe cometiendo la falta disciplinaria que se le imputa”.

El certificado

En un certificado de antecedentes que fue expedido por la Procuraduría General de la Nación, con fecha del 6 de marzo, se ratifica que Del Castillo fue objeto de una inhabilidad general a partir del año 2020 tras una decisión adoptada por el procurador Regional del Magdalena.

En el mencionado documento, al cual tuvo acceso este medio, también se reporta que Del Castillo fue objeto de destitución en 2019, mientras se desempeñaba como concejal del mencionado municipio.

Es de anotar que Del Castillo tomó posesión como gerente de Edumas a mediados de febrero con el objetivo de “liderar la gestión medioambiental del municipio, así como “el mejoramiento de los espacios públicos, en el marco de las competencias del ente descentralizado”.

La defensa

En diálogo con esta casa editorial, Del Castillo explicó que inició su labor como gerente de Edumas con la convicción de no contar con sanciones ni inhabilidades ante el sistema de información de la Procuraduría.

“Estoy completamente seguro de que no me encontraba inhabilitado para ocupar empleos públicos y contratar con el Estado. Para soportarlo, el 4 de febrero imprimí el certificado de antecedentes disciplinarios, que tiene validez jurídica ante la ley. En ese certificado no se reportan sanciones ni inhabilidades”, explicó.

Agregó que a los pocos días, más exactamente el 7 de febrero, presentó un derecho de petición ante la División de Registro de Sanciones de la Procuraduría, que en un documento expedido el 12 del mismo mes confirma que no existen sanciones ni inhabilidades en su contra.

Esta es una de las pruebas allegadas por Del Castillo.

“Fue una respuesta clara y contundente que se convierte básicamente en un acto administrativo que confirma que no tengo sanciones ni inhabilidades registradas y que evidentemente puedo ocupar cargos y empleos públicos sobre la base de cumplir los requisitos de las entidades”, mencionó.

Del Castillo expuso que estos documentos fueron clave para aceptar la designación como gerente de Edumas por parte de la alcaldesa Alcira Sandoval: “Asumí las funciones el día 18 de febrero. Sin embargo, el 3 de marzo se me comunicó que ha cambiado mi condición ante una petición para reactivar el registro de la sanción y actualmente estoy en el proceso de formular un derecho de petición para que me aclaren la situación”.

Enfatizó que, en el concepto emitido por el Ministerio Público, se exponen los argumentos jurídicos para retirar el registro de la sanción.

Agregó que tras tener conocimiento de la situación, “por respeto a la institucionalidad y el ordenamiento jurídico para ejercer la defensa del caso, tomé la decisión de retirarme del cargo. Sin embargo, vamos a continuar con nuestra defensa plena, con todas las pruebas que tenemos a favor”.