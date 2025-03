Desde Cormagdalena no pierden las esperanzas de que este año se finiquiten los recursos para la construcción de la draga propia para la zona portuaria de Barranquilla. Así lo destacó el director Álvaro Redondo, quien aseguró –en diálogo con EL HERALDO– que se espera viabilizar el proyecto a través de vigencias futuras del sector transporte.

“La esperanza de la draga para la ciudad de Barranquilla, para el canal de acceso a la zona portuaria, sigue vigente”, sostuvo el funcionario.

Según lo expuesto por Redondo, la draga para el canal navegable se encuentra incluida en el proyecto para garantizar la navegación en el río Magdalena. En ese sentido, explicó que la hoja de ruta incluye la adquisición de equipos que puedan permitir mejorar y optimizar la navegación, así como el plan de dragado en varios sectores del río Magdalena.

Explicó que luego de avanzar el año anterior con la draga Carmen Rita, que operará entre el sector de Barrancabermeja y el puente Pumarejo, queda pendiente la draga para la ciudad.

Redondo dijo que cuentan con los diseños, el presupuesto y la estructura del proyecto, la cual se trabajó con empresas internacionales y con Cotecmar, el astillero naval de la Armada.

“Cormagdalena sigue comprometido con su construcción. Estaremos listos apenas la vigencia futura del sector transporte se consolide”, agregó.

De acuerdo con Cormagdalena, el costo de la construcción de la draga esta alrededor de los $350 mil millones.

Visión de gremios

Al margen de este proceso, Lucas Ariza, director ejecutivo de Asoportuaria, indicó que en este momento lo prioritario es continuar con lo bueno que se está haciendo y que ha permitido mantener una estabilidad en el calado, que actualmente se encuentra en 10.40 metros.

Para el líder gremial, esta profundidad que se ha logrado gracias al dragado que a diario realiza la draga china Xin Hai Ma en el río Magdalena, lo que ha permitido la estabilidad que se ve reflejado en las cifras de carga en los últimos años y en inversiones.

“Encontramos la forma de hacerlo mucho más eficiente y está dando resultados, entonces eso no debería cambiar, yo pienso que si el Gobierno ya sabe y se ha demostrado que estirándole esos recursos de la manera oportuna, de la manera correcta como se ha venido contratando, tiene buenos resultados, no, eso no debería cambiar”, dijo.

Y también mencionó que el proceso de construcción de la draga toma tiempo, se calcula que esto se puede ver dentro de dos o tres años aproximadamente. “Ya, sea Cotecmar o sea alguna otra entidad, que pueda empezar a construirla”.

Tres nuevas grúas

El pasado lunes llegaron tres grúas móviles multipropósito con una capacidad de carga de 140 toneladas a la Zona Portuaria de Barranquilla. Con esta adquisición, la flota de grúas aumentó a siete, convirtiéndose en el terminal con más equipos en la región.

Estas nuevas grúas atenderán los barcos portacontenedores, para el cargue y descargue, lo que le dará más dinamismo y eficiencia en la atención de naves de contenedores gráneles, coque, carga general y de proyectos. Asimismo, se fortalecerá la competitividad del puerto en el mercado internacional.

Según José Curvelo, jefe de la Oficina de Asuntos Portuarios del Distrito, esto responde a un trabajo en conjunto con la Alcaldía de Barranquilla, el gremio portuario y la Dimar que busca modernizar la infraestructura y seguir consolidando el sector portuario como un motor clave del desarrollo económico.

“El sector portuario sigue creyendo en un alcalde comprometido con la actividad y de ahí los buenos resultados que hemos tenido del trabajo en equipo a para llevar el puerto a otro nivel”, dijo.

Esto se le suma, señaló el funcionario, que el 2024 fue histórico, en movimiento de carga, lo que conlleva a mayor contratación de mano de obra entre directa e indirecta.

“Nunca habíamos tenido otra mano de obra arriba de 23.000 cargos”, dijo.

De hecho, el año 2025 comenzó pintando bien, tan solo en enero se movilizaron 1.171.412 toneladas mientras que en el mismo mes en el 2024 fue de 995.812 tonelada, es decir que hubo un incremento del 17 %.

“La proyección del año 2025, si mantenemos estas condiciones de profundidad y calado, vamos a llegar a los 14 millones o por lo menos a los 13.700.000 toneladas que es la apuesta que le hacemos a cierre del año 2025″ señaló Curvelo.

Contrato de dragado vigente hasta diciembre de 2025

El pasado 31 de octubre de 2024 se firmó se manera formal un nuevo convenio para que la draga china Xin Hai Ma le siga prestando el servicio de dragado al canal de acceso del Puerto de Barranquilla, hasta el 31 de diciembre de 2025.

El valor total del contrato está por el orden de los 150 mil millones de pesos por los 15 meses. De acuerdo con el contrato suscrito, la draga debe prestar sus servicios de manera diaria a todo el canal de acceso para mejorar su profundidad que actualmente está en 10. 4 metros, según las últimas batimetrías y las cuales se esperan mejorar hasta el tope máximo que es 10.5 metros si las condiciones lo permiten.