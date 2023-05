Un mes de aventuras y acción en los videojuegos

La franquicia de juegos de La leyenda de Zelda regresa con una nueva propuesta. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es una secuela de uno de los más exitosos de la saga, Breath of the wild, que ha vendido más de 28 millones de copias.

El videojuego de Nintendo llega a partir del 12 de mayo en una aventura con un nuevo sistema de creación y fusión de objetos, que permitirá a los gamers combinar todo tipo de objetos para crear vehículos, nuevas armas y demás posibilidades, con gran libertad que promete llevar la imaginación hacia otros niveles.

Asimismo, el mundo creado por J. R. R. Tolkien con El señor de los Anillos y todo lo derivado de la literatura, el cine y hasta los videojuegos llega con la propuesta The Lord of the Rings: Gollum a las consolas PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One y PC.

Este título estará disponible a partir del 25 de mayo y tiene como personaje principal a Gollum, narrando los hechos transcurridos justo después de que obtuviese el Anillo Único.

El juego fue desarrollado por los alemanes de Daedalic Entertainment, que quieren, a través de una experiencia narrativa extensa, contar el viaje de este ser antes de El Hobbit y El Señor de los Anillos, explorando el trasfondo de Sméagol.

Este título verá la luz luego de varios retrasos debido a que cuando se probaron las primeras veces, las impresiones no convencieron a fanáticos y jugadores.