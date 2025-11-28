En pleno arranque del Black Friday, la plataforma Nequi registra fallas que han complicado este viernes las transacciones de miles de usuarios en todo el país.

Desde temprano, la aplicación presentó intermitencias que impidieron realizar pagos, recargas y envíos, justo en una de las jornadas comerciales más movidas del año.

Las quejas no tardaron en llegar. En redes sociales, cientos de usuarios reportaron que no podían acceder a la app o que sus operaciones quedaban a mitad de camino. Al intentar ingresar, aparece un mensaje que advierte que el servicio estará “disponible pronto” e invita a intentarlo más tarde.

De acuerdo con el estado oficial del servicio, varias funciones clave se encuentran afectadas. El ingreso a la plataforma, los envíos entre Nequi y Bancolombia, así como los retiros en cajeros y corresponsales, presentan interrupciones parciales. En el caso de los corresponsales Bancolombia, tanto para retiros como para recargas, la caída es mayor.

Funciones con fallas reportadas

Ingreso a la app: Intermitente.

Intermitente. Envíos: Movimientos entre Nequi y Bancolombia, y entre usuarios Nequi, con fallas parciales.

Movimientos entre Nequi y Bancolombia, y entre usuarios Nequi, con fallas parciales. Retiros: Problemas en cajeros y corresponsales Nequi, afectación mayor en corresponsales Bancolombia.

Problemas en cajeros y corresponsales Nequi, afectación mayor en corresponsales Bancolombia. Recargas y pagos: Inconvenientes por PSE y corresponsales, pagos por QR Entrecuentas, con caída significativa.

Por ahora, la única herramienta que continúa funcionando con normalidad es la Tarjeta Nequi.

La compañía no ha entregado una explicación sobre el origen de las fallas, pero mantiene activo su mensaje de mantenimiento mientras los usuarios siguen pidiendo una solución urgente, especialmente quienes tenían compras y pagos programados para este día de descuentos.

