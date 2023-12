¡Tenga cuidado! Así estarían intentando estafar a usuarios de Netflix

Asimismo aclaran que a través de estos medios digitales Netflix no solicita información personal.

Entro los datos que no debe suministrar están número de tarjeta de crédito o débito, detalles de cuenta bancaria o la contraseña de su cuenta de la plataforma de video.

También recomiendan que "Si el texto o el email vinculan a una URL que no reconoce, no la toque ni haga clic en ella. Si ya lo hizo, no ingrese ninguna información en el sitio web que abrió".

De acuerdo con información publicada por Asobancaria, los delitos más comunes son el robo de datos a través de mensaje de texto o correo con un 38 % y las estafas en pagos electrónicos en sitios no seguros (38 %).