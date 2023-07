Opiniones encontradas en las víctimas de Sucre sobre Mancuso

Luis Salgado, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Píchilín, en Morroa, subregión de los Montes de María, le dijo a EL HERALDO que entró en shock al conocer al mediodía de este domingo 23 de Julio esa noticia.

Y no es para menos, este muchacho recuerda que siendo un menor de edad sus familiares, amigos y vecinos fueron asesinados en la plaza pública de su pueblo por hombres de las entonces AUC bajo el mando de Mancuso.

Fue la primera masacre que las AUC cometieron en territorio sucreño en diciembre de 1.996 y cuya participación Mancuso aceptó años después.

“La verdad es que esto me deja en shock porque esa es una persona que le hizo mucho daño al país y no es justo que ahora aparezca como gestor de paz, eso es grande. Deben haber actos que demuestren que él es un gestor de paz, que exista empatía con las víctimas y que eso no sea solo para seguir obteniendo beneficios”.

Otra a la que esta noticia la dejó “confundida” es Roumalda Paternina, la presidenta de la Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria, quien precisó además que “esta designación no me agrada, pero si es para bien entonces que empiece a decir la verdad completa y no siga con las verdades a medias. Este señor no se merecía eso porque ha hecho mucho daño. Nos siguen revictimizando con cosas como estas que nos ponen a sufrir más y nos confunden”.

Ella, en nombre de las víctimas de desaparición forzada, espera que con las verdades de Mancuso puedan hallar a sus seres queridos.