Empleados de cooperativas del HUS exigen pagos

El funcionario que asumió el cargo en agosto de 2022 cuando a los empleados de cooperativas o sindicatos de salud les adeudaban 7 meses, no negó que en estos momentos no estén al día con ese personal, pero no en las mismas proporciones anteriores.

“Actualmente lo que se les está debiendo a las personas de Sintrared salud son dos meses de sueldo, casi tres. En cada mes les pagamos, así sea la mitad, pero algo les damos”, anotó el gerente.

Por su parte dos de esos empleados que pidieron reserva de sus nombres para evitar represalias en su contra indicaron que ha habido meses en los que solo les entregan entre 150 mil y 250 mil pesos.