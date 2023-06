Alertan sobre riesgos de estafas en Sucre por el tema de tierras

La entidad conoció que en los municipios de San Marcos, Majagual y San Benito Abad, hay falsos tramitadores prometiendo tierras a cambio de dinero.

Quienes alertaron de esta situación a la entidad fueron campesinos a quienes por la supuesta gestión de trámites y entregas de títulos de tierra les están realizando exigencias económicas.

Gerardo Vega Medina, director general de la Agencia Nacional de Tierras, precisó que la entidad no tiene intermediarios y no cobra por los trámites, por lo que “invito a las comunidades a denunciar a personas inescrupulosas que se hacen pasar por funcionarios de la ANT o por supuestos facilitadores a cambio de dinero y hago un llamado para que no se dejen engañar por falsos tramitadores que les prometan tierras”.