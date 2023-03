La Mojana no aparece en las inversiones del PND: Piedad Córdoba

Piedad Córdoba también criticó que los funcionarios de este gobierno tienen la mala costumbre de responder a última hora los cuestionarios que les envían, como para esta sesión que solo la noche del miércoles les mandaron esas respuestas.

El senador José David Name le preguntó a Javier Pava, director de la UNGRD que cuándo va a cerrar el boquete de Cara 'e gato que tiene 1.300 metros, y a su vez instó al gobernador Héctor Olimpo Espinosa Oliver que no permita que satanicen el caso de que en la zona se han robado los dineros para no hacer las obras, "ese es un caballito de batalla".