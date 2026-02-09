El contador público, especialista en finanzas y en gerencia de mercadeo, magíster en finanzas y que actualmente cursa estudios de doctorado en educación Álvaro Villareal Díaz, fue designado como nuevo director (e) del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Regional Sucre.

El objetivo de su designación es fortalecer los procesos de formación profesional integral y el impacto institucional en el territorio, además de continuar alineando la gestión regional con los lineamientos del nivel nacional, especialmente en proyectos enfocados en el sector rural.

“Somos consecuentes con los lineamientos del nivel nacional y trabajaremos en proyectos que fortalezcan el campo, como AgroSENA y CampeSENA, para dignificar y apoyar al campesinado”, afirmó Villareal Díaz.

El nuevo director es desde hace 8 años profesor de planta de la Regional Sena en Sucre. Cuenta con una amplia trayectoria académica y administrativa en instituciones de educación superior de la región.

“La llegada del nuevo director representa una oportunidad para seguir mejorando la calidad de la formación y el acompañamiento a los aprendices en el departamento”, expresó un funcionario del SENA Regional Sucre.