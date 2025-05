Una grave denuncia sobre las presuntas anomalías que están rodeando el nuevo proceso de elección de director de Corpomojana, fue radicada en las últimas horas ante las autoridades competentes del país y dada a conocer a los medios de comunicación.

En el escrito de tres folios que llegó a EL HERALDO y que está dirigido a la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General, Ministerio de Ambiente, Gobernación de Sucre y a la misma corporación ambiental del San Jorge y la Mojana, Corpomojana, la veeduría que denuncia asegura, entre otros aspectos, que algunos de los que aspiran al cargo presentaron “documentos espurios y falsarios”, por lo que instan a prestarle la atención debida al caso que vicia este proceso con situaciones de tipo penal y disciplinario.

La queja y/o denuncia señala como presuntos responsables de los hechos anómalos a la exdirectora de Corpomojana Liliana Quiroz Aguas, así como al actual director encargado y aspirante al cargo en titularidad Giovannys Medrano Martínez, además de Glen Daniel Solipá Anaya, Martha Cecilia Jorge Ospino (aspirante), Manuel de Jesús López Navarro (aspirante), Fabián Mauricio Caicedo Carrascal, José Aguas Sehuanes, Narciso Valerio Delgado y William Ortega Ortega.

De estos, dice la denuncia que: Glen Solipá aportó dos certificaciones donde acreditaba la experiencia en parte ambiental, una certificación de experiencia laboral con el Consorcio Forestal 2022, con fecha de vinculación laboral desde el día 30 de marzo de 2022 hasta el día 30 de enero de 2023, pero según el informe de calificación, dicha certificación no le fue admitida por: “Certificación no cumple por no tener la respectiva firma”.

Además, respecto al Consorcio Forestal 2022, este no es válido “debido a que está bloqueado el link del Secop de ese proceso contractual, dentro de los informes vagos que están publicados por CORPOMOJANA en su web no se observa ningún dato de vinculación laboral relacionada con el ciudadano Glen Solipá y Consorcio Forestal 2022, lo que implica que los organismos de control investiguen algún comportamiento falsario con respecto a la veracidad de la certificación aportada para el concurso del cargo de Director de Corpomojana para el periodo 2024 – 2027”.

También “se detecta un posible fraude o falsedad con relación a la experiencia laboral aportada según certificación expedida por José Aguas Sehuanes, representante legal del Consorcio Ambiental San Jorge donde consta que su vinculación laboral fue desde el día 15 de febrero de 2023 hasta el día 15 de septiembre de 2023, al parecer su vinculación no es cierta”.

De Giovannys Medrano Martínez la denuncia advierte que detectó “un posible fraude o falsedad con relación a la experiencia laboral aportada según certificación expedida por el Consorcio Ambiental San Jorge donde consta que su vinculación laboral fue desde el día 2 de enero de 2023 hasta el día 3 de octubre de 2023, al parecer su vinculación no es cierta. Se presume que aportó una certificación laboral falsaria o fraudulenta expedida por José Aguas Sehuanes representante legal del Consorcio Ambiental San Jorge, con el objeto de acreditar experiencia laboral”.

Sobre la otra aspirante al cargo de director de Corpomojana, Martha Jorge Ospino, la denuncia indica que también aportó falsas experiencias laborales con el Consorcio Forestal 2022 y esto lo evidencian “en los informes vagos que están publicados por CORPOMOJANA respecto al Consorcio Forestal 2022”, que dicho sea de paso aparece bloqueado el link del secop de ese proceso contractual.

Con respecto de Manuel López Navarro denuncian que “si bien cumple debido a certificación expedida por Corpomojana donde consta una experiencia de 5 años, un mes y 5 días en cargo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO G.14 COD 2028 de dicha entidad, es de público conocimiento la copia de una presunta certificación espuria que soporta su hoja de vida, que para poder cumplir requisitos para posesionarse en el pasado en Corpomojana, al parecer aportó una certificación de experiencia laboral suscrita en fecha 18 de mayo de 2027 expedida por WILLIAM ORTEGA ORTEGA Represéntate Legal de AGROCOL, osea que el señor MANUEL DE JESÚS LÓPEZ NAVARRO mintió para poder ocupar el cargo en el pasado en Corpomojana, debido a esta irregularidad al parecer tiene investigaciones en Procuraduría y Fiscalía, a lo que solicitamos indagar en qué etapa van esas investigaciones”.

La veeduría que denuncia le indica a las autoridades en el escrito que logró detectar las mentiras verificando las informaciones de los aspirantes al cargo de director en EPS, Dian y otras entidades.

Finalmente advierte que no dan a conocer sus identidades por temas de seguridad, en concreto porque “tenemos mucho temor de la organización criminal” que según ellos dirige exdirectora de Corpomojana, de quien se refieren con un alias.