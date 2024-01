Vicky de Andreis: 50 años de un reinado histórico

A pesar de no haber buscado la corona, Vicky se convirtió en la representante perfecta de la esencia del Carnaval: una celebración que trasciende las apariencias y resalta la diversidad y autenticidad de su gente.

“A mí me encantaba una fiesta, me encantaba bailar y todo, pero no me imaginaba siendo reina. Es que antes uno no le prestaba mucha atención. Vivía en otro mundo. Yo llegaba a la calle y no entendía, pero poco a poco me fui soltando”.

Llegó el gran momento de leer la Lectura del Bando en el Paseo Bolívar. Vicky recuerda aquel 19 de enero en el que sus decretos le daban apertura oficial a la celebración.

“Antes era a las tres de la tarde. Primero tú ibas a la oficina del alcalde. El alcalde te entregaba las llaves de la ciudad y después uno se venía caminando con el alcalde hasta el Paseo Bolívar. Ahí se leía el decreto que abría el Carnaval, aunque mi Carnaval estaba abierto desde el 7 de diciembre. Los viernes venían reinas internacionales, de Brasil, de El Salvador, de Honduras y otros países”.