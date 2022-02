Señales y recomendaciones para evitar el bullying en los colegios

“A nivel emocional se ve reflejado en los diferentes cambios de estado de ánimo o del humor de manera brusca. Un rechazo por no ir al colegio, como también alteraciones en la rutina del sueño, es decir que le cueste dormir o que presente somnolencia. Presentar constantes episodios de irritabilidad y enojo. Estas señales nos pueden orientar a decir que nuestros niños están experimentando un proceso de acoso en la escuela“ indicó Colón.

Y añadió, “dentro de las señales físicas que podemos encontrar es cuando observamos moretones, rasguños, pérdida de prendas de vestir y daño en ellas”.

Asimismo, la Sicóloga Clínica, Maria Eugenia Reatiga comenta sobre otras señales de que un menor está recibiendo acoso escolar es que “el niño no quiere ir al colegio, no se ve motivado, se percibe que no habla de amigos, en los recreos no juega con nadie, se queda solo”.

En cuanto al victimario, Tere Rosales, psicóloga clínica, con maestría en sicología sistémica y consteladora familiar, dice que agresores tienden a repetir las cosas que ven o reciben.

“Muchos niños que hacen bullying, también se están sometiendo a agresiones en casa. A veces hay alguno de los padres que está siendo agredido por el otro. También, cuando hay violencia intrafamiliar los niños la repiten y la replican en la escuela, en casa la sufren y en la escuela la replican”.