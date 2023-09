El Caribe con sabor a reconciliación

“La reacción de todos era igual, el asombro de encontrar un producto local que fuese de tan buena calidad y que conservará estándares de alimentos orgánicos era muy valioso y se hizo un hábito el encargo quincenal de la miel. Allí todo comenzó”.

Con el tiempo, Jaris comenzó a recibir más productos de los Montes de María, todos muy variados hasta que un día su memoria la llevó a un recuerdo particular. El ñame y la batata morada.

El dulzor y color característico de estos productos no era lo único que cautivaba su atención, sino también la versatilidad y la extrañeza de este eran sin duda sus características más particulares.

“Yo llamo a mi papá y le preguntó por estos productos, el me responde rápidamente que casi no se consiguen, pero que iba a pedir a alguien cercano que tuviera. Cuando me llegó por primera vez y lo volví a probar me hice el compromiso de recuperarlo”.