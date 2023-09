La música colombiana le rinde homenaje al Doctor Carlos Vives

Luego de recibir el diploma que lo certificó cómo doctor en Ciencias Sociales, diferentes artistas nacionales interpretaron temas del repertorio del cantante samarios.

Una mezcla de sonidos, así como la discografia de Vives fue la presentación musical con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional y La Provincia tocando en conjunto.

El primero en subirse a la tarima fue Santiago Cruz quien cantó Déjame entrar, canción incluida en el álbum El rock de mi pueblo.

“Me voy a tomar el atrevimiento de decir un par de cosas; cuando yo era pequeño me sentaba frente al tv de mis abuelos a ver al adolescente del programa. Pasaron los años y luego me quería peinar, porque si, tuve pelo, como Carlos lo hacía en Escalona. Pasaron los años y la vida fue tan generosa y me permitió conocerlo y estar aquí en este lugar entrañable. Barranquilla es una fuente que riega culturalmente a toda Colombia. Gracias por hacerme parte de esta noche” declaró.