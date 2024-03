Nicolas Cage se convertirá en ‘El hombre de los sueños’

Si hay un actor que su cara es fácilmente reconocible para varias generaciones es Nicolas Cage que ha hecho gran variedad de papeles y en algunas comedias su interpretación roza lo extraño, algo que trae de vuelta en su más reciente estreno El hombre de los sueños.

Aquí Cage interpreta a Paul Matthews, un desventurado padre de familia, cuya vida da un giro inesperado cuando comienza a aparecer al azar en los sueños de millones de extraños. Pero cuando estas apariciones nocturnas se vuelven pesadillas, Paul se ve obligado a navegar por su nuevo estrellato.

La cinta está escrita y dirigida por el noruego Kristoffer Borgli quien para su debut en lengua inglesa decidió narrar el ascenso y la caída de los 15 minutos de fama de un hombre. De manera juguetona, mordaz y divertida, Borgli presenta su visión cada vez más retorcida sobre la conciencia colectiva de la vida moderna, donde cualquiera puede convertirse de repente en una celebridad.

“El escenario onírico me dio una buena razón para seguir buscando jóvenes talentos y no simplemente esperar a que lleguen los grandes nombres que ya conocemos. Me alegro de aprovechar estas oportunidades con los jóvenes cineastas”, dice Cage.