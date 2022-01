Cinco datos que debe conocer sobre 'Euphoria' temporada 2

La serie adolecente 'Euphoria' ha tenido gran acogida en los espectadores gracias a las historias que presentan cada uno de sus personajes. Aquí podrá conocer 5 datos que probablemente no conocía.

1. Exceptuando el piloto, todos los capítulos tienen el nombre de una canción de rap.‘Stuntin' Like My Daddy‘ es una canción de Lil Wayne y Birdman; ‘Made You Look‘ es un tema realizado por el rapero Nas; The Next Episode es un rap escrito por el artista Dr. Dre y SnoopDogg.