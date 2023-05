“Con el rock cuento mi vida cotidiana y la realidad del país”

R.

A mí me emociona muchísimo el buen momento de nuestros músicos. Creo que si no hubiese sido por Carlos Vives o por Shakira, no podríamos nosotros estar siguiendo ese camino. Siento que ellos abrieron esa puerta, Vives con su fusión de Vallenato y Rock y Shakira con su talento y tenacidad. Eso ha generado que los demás músicos nos animemos a soñar, entre esos yo que dije: ‘Yo también puedo’, y fui por mis sueños. Recuerdo una noche en Medellín en la que vi a Carlos en un concierto y me dije: ‘Yo también quiero estar en esa tarima cantando’.

Hoy vemos a una camada de artistas colombianos tomándose el mundo, ya no se pueden contar con los dedos de las manos; también compositores y productores, no solo de la Música Urbana, sino del Rock, de la música Indie, del Hip-Hop, así que eso es muy chévere porque en la esperanza de la juventud hay otra opción y es ser artista, algo que anteriormente no pasaba tan fácil.