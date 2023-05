Shakira presumió a su sobrina Isabella Mebarak, ¿quién es?

Los fanáticos de Shakira han estado acostumbrados a ver a la barranquillera acompañada de sus dos hijos Milan, Sasha, y de sus padres Nidia del Carmen Ripoll y William Mebarak, quien se encuentra pasando por un episodio complicado por su estado de salud. Sin embargo, pocas veces la cantante publica fotografías en sus redes sociales con otros familiares.

En las últimas horas presumió a su sobrina Isabella Mebarak, a quien acompañó en una exhibición de una de sus obras en Miami. “Con mi sobrina Isabella Mebarak @mebaratita anoche en su exhibición en Miami. Al fondo “Amerikkkan”, su obra protesta sobre Black Lives Matter. One of my fav!”, escribió Shakira al publicar la foto en su cuenta oficial de Instagram.

La exposición se llevó a cabo en la galería llamada Les Couleurs Art Gallery & Magazine, donde se exhibieron varias obras de arte. La de Isabella Mebarak fue sobre el movimiento Black Lives Matter contra el racismo que fue impulsado en Estados Unidos tras la muerte de un ciudadano negro a manos de un policía blanco.

La artista barranquillera fue acompañada por sus hijos para acompañar a su sobrina Isabella, quien es una joven de 24 años de edad, hija de uno de los nueve medio hermanos que tiene Shakira, quien además de ser artista también es diseñadora.

Al parecer fue ella quien le diseñó a Shakira una sudadera con la frase “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” que mostró la cantante en sus redes sociales, días después de lanzar “BZRP Music Sessions #53″.

La joven comparte sus diseños y obras de arte en su cuenta de Instagram, además tiene una página de web donde ofrece algunos de sus trabajos.

Recientemente Shakira lanzó su nuevo éxito: ‘Acróstico’, una balada dedicada a sus hijos, hizo que varios de sus seguidores rememoraran los antiguos éxitos de la artista.

El conmovedor tema ha tocado la fibra de millones de personas en el mundo, quienes incluso han derramado una lágrima tras observar la complicidad de Shakira con sus hijos en el videoclip que actualmente tiene más de 39 millones de reproducciones en Youtube y se mantiene #1 de tendencias en Colombia.

A través de sus redes sociales, la intérprete agradeció la gran aceptación que ha tenido la canción, que además se encuentra en la novena posición del Top 10 global de Spotify con 3,4 millones de escuchas luego de no haber lanzado una canción en solitario desde 2021 con ‘Don’t Wait Up’.