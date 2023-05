Paula Nieto, la modelo barranquillera que conquista el mundo

“Mis padres eran flacos, de dónde iba a salir gruesa (risas). Mi prima me decía que estaba perdiendo plata, que debía inclinarme por el modelaje, por fortuna le hice caso y cursando undécimo grado en el Colegio Nuevo Prado, me vinculé a la agencia Next Model, ahí fue donde aprendí a caminar y a posar”, rememora esta mujer de 25 años.

Posteriormente, se muda a Bogotá y hace seis años se radicó en Estados Unidos, donde se casó y confecciona nuevos proyectos. Radicada en Los Ángeles, ha tenido la oportunidad de vincularse a importantes marcas de la alta costura, debido a que considera que el hecho de tener un rostro “universal” le permite ser tenida en cuenta para los lanzamientos de distintas colecciones.