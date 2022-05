Colombianas pisaron fuerte en los Premios Billboard 2022

La artista colombo-estadounidense se fue a casa con dos galardones. El primero a Mejor artista latina femenina, y el segundo a Mejor canción latina, por Telepatía.

Uchis, en medio de una publicación realizada en la red social Instragram, compartió imágenes con los galardones obtenidos acompañadas de un mensaje mencionando a Colombia.

“Esto es para mi Colombia y para las personas that don´t feel like the fit in anywhere, thank you (que no encajan en ninguna parte, gracias)”, escribió la artista.

En esta categoría compitieron Volví, de Aventura con Bad Bunny; Yonaguni, de Bad Bunny; Pepas, de Farruko, y Todo de ti, de Rauw Alejandro.