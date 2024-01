Así suena ‘La tortura’, canción que se burla de las altas tarifas de energía

“No puedo tomarme un trago, esto pa’ mi es una cruz, si todo lo que me gano, es para pagar la luz. Afinia me tiene loco, Afinia me va a matar, yo vivo apagando foco y la cuenta sube más”, dice Oñate en su canción.

Además, indicó que la nueva operadora del servicio es peor que el antiguo Electricaribe.

“Cuando llega la factura, eso sí es cosa terrible, Afinia es una tortura, que es peor que Electricaribe”, dice la letra de la canción”, expresó.