La justicia federal argentina convocó este viernes a una audiencia para el próximo 11 de septiembre, en la que comenzará a analizar si confirma o no la actualización del decomiso millonario dispuesto contra la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) por irregularidades en la concesión de obras viales.

Leer más: Identifican a capturados por millonario fraude con títulos judiciales en Atlántico

La decisión fue adoptada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que esta semana recibió el expediente presentado por la defensa de la exmandataria.

El recurso fue interpuesto contra la resolución del tribunal de primera instancia, que el pasado 15 de julio actualizó el monto del decomiso a 684.990 millones de pesos (unos 500 millones de dólares).

La cifra actualizada surge del cálculo del perjuicio determinado en la causa Vialidad, cuyo monto base fue fijado en 85.000 millones de pesos en la sentencia condenatoria, confirmada por la Corte Suprema el pasado 10 de junio.

Sin embargo, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, objetó el cálculo y adelantó que no pagará la parte que eventualmente le corresponda, al considerar que la estimación es errónea.

Ver también: Ratifican la medida de aseguramiento contra ciudadanos que prendieron fuego a una maquinaria en Sucre

Además, solicitó que el Tribunal Oral Federal 2 se aparte de la ejecución del decomiso y que el caso pase al fuero Civil y Comercial. El tribunal aceptó parte del planteo y remitió el expediente a la Cámara Federal de Casación.

Tras la audiencia de septiembre, en la que las partes expondrán sus argumentos, el tribunal tendrá un plazo de cinco días para resolver si ratifica o no el ajuste del monto.

Le sugerimos: “Yo no hubiese traído a Jarlan a Junior”: Comesaña

La Corte Suprema de Argentina rechazó en junio de 2025 el recurso presentado por la expresidenta y dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dictada contra ella en 2022 por irregularidades en la concesión de obras viales.

Desde el pasado 17 de junio, la expresidenta cumple la condena en modalidad domiciliaria en su residencia en la Ciudad de Buenos Aires.