Luis Fernando Alvira Estrada, padre del reconocido periodista Juan Diego Alvira, falleció el pasado domingo 5 de abril, a los 74 años, a causa de una afección pulmonar. Pudo conocerse que su deceso se produjo tras enfrentar complicaciones de salud asociadas a una enfermedad en sus pulmones.

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Luis Alvira permaneció varios días bajo atención médica. La noticia ha generado múltiples muestras de solidaridad en el departamento del Tolima, donde residía.

Sus exequias se realizaron ese mismo domingo a las 2:00 de la tarde, con una ceremonia religiosa en la iglesia María Auxiliadora, ubicada en el barrio Cádiz de Ibagué. La velación se realizó en Jardines del Renacer, y posteriormente se cumplió el proceso de cremación en el Parque Cementerio Los Olivos.

El padre del periodista era oriundo del municipio de San Luis (Tolima). Era una figura apreciada en el sur del departamento, especialmente en Chaparral, donde es recordado por su cercanía con la comunidad. En los últimos años residía en Ibagué, ciudad en la que también dejó huella entre amigos y conocidos.

La noticia de su muerte la dio a conocer el periodista Juan Diego Alvira, a través de un emotivo post en Instagram con varias fotografías junto a su padre y un reflexivo mensaje:

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“Papá, hay historias que no se cuentan… se sienten. No fuiste perfecto, pero me enseñaste a vivir. A no rendirme. A pelearle a la vida incluso cuando parecía más difícil. Muchas de tus enseñanzas no estuvieron en palabras, estuvieron en tu forma de ser, en tu manera de enfrentar todo, en tu presencia silenciosa. Hoy miro atrás y entiendo que mis bases empezaron contigo. Y que en medio de todo, siempre estuvo la familia. Gracias por tanto…de verdad. Si lo tiene cerca… abrácelo hoy”.