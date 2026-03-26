En las vías es común encontrarse con señales de tránsito que generan dudas, y una de las más confusas es la que tiene un círculo rojo, fondo blanco y una línea negra horizontal en el centro.

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Esta señal es conocida como Señal R25 y indica que el paso está restringido o directamente prohibido en ese punto. Es decir, no todos los vehículos pueden continuar, y en algunos casos el acceso está completamente bloqueado.

Aunque pueda parecer una simple advertencia, esta señal tiene carácter obligatorio. Ignorarla no solo puede generar una multa, sino también poner en riesgo la seguridad en la vía.

Redes sociales Señales de tránsito

Su función principal es evitar que vehículos no autorizados ingresen a zonas donde podrían generarse accidentes o interferir con el flujo normal del tránsito.

Este tipo de señal aparece con frecuencia en lugares específicos donde es necesario controlar el acceso, como peajes, entradas restringidas, controles de circulación y zonas con acceso limitado o privado.

También puede verse en situaciones temporales, como obras en la vía o desvíos, donde es necesario limitar el paso para evitar riesgos.

Redes sociales Señal R25

No respetar una señal puede tener consecuencias más graves que una sanción económica. También aumenta el riesgo de accidentes, tanto para quien conduce como para otros usuarios de la vía.

Por eso, entender lo que indica cada señal y actuar en consecuencia es clave para una conducción segura. Si existe alguna duda en el camino, lo más recomendable es detenerse, observar bien la señalización y tomar una decisión informada antes de continuar.