La noche en Bogotá se iluminó con los colores de Barranquilla. El Movistar Arena apareció este miércoles teñido de rojo, amarillo y verde como parte de la promoción de Algo tú, la nueva canción de los artistas barranquilleros Shakira y Beéle, que fue lanzada este 4 de marzo.

La imagen fue compartida en redes sociales por Sony Music Colombia, que publicó un video en el que se ve la fachada del escenario capitalino iluminada con los colores de la bandera de Barranquilla. En la pantalla también aparece la portada del sencillo mientras acompaña el mensaje: “La noche bogotana se viste de Carnaval con Algo tú”.

Desde su estreno, la canción ha despertado gran expectativa entre los seguidores de ambos artistas y ya roza las 400 mil reproducciones en YouTube, donde fue publicado su video lyric.

En ese video animado también aparecen elementos que conectan con Barranquilla. Allí se recrea la Galería a Cielo Abierto de Barrio Abajo, uno de los lugares donde se grabó parte del videoclip oficial que aún no ha sido estrenado.

La animación muestra una chiva rumbera con el letrero “Barranquilla” recorriendo el sector entre murales. En una de las escenas aparece un gorila que se sube al vehículo, intenta encenderlo, lo golpea y finalmente logra arrancarlo para recorrer las calles del barrio.

Cuando suena la gaita en la canción, entran en escena marimondas rodeadas de papeles de colores morados y blancos, que saltan al ritmo de los tambores, evocando el ambiente festivo del Carnaval.

Ese toque de folclor también se escucha en la música. En el proceso creativo participó el percusionista y gaitero barranquillero Tato Marenco, conocido por su trabajo en la preservación de los ritmos tradicionales del Caribe colombiano.