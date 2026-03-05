El Clásico Mundial de Béisbol anunció este jueves la primera banda sonora oficial en la historia del torneo, que se disputa desde esta semana en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico, y en la que han colaborado artistas de la talla de Becky G, Myke Towers o Young Miko, entre otros.

El tema principal de la competición es ‘Make It Count’, una mezcla de pop latino, reguetón y K-pop que interpretan la estadounidense Becky G, el puertorriqueño Myke Towers y Yeonjun, miembro de la ‘boy band’ surcoreana Tomorrow X Together.

La lista de música del campeonato también está integrada por las canciones ‘MVP’, de la puertorriqueña Young Miko, que refleja la conexión entre el béisbol y su isla natal, o ‘My Place’, del japonés Fujii Kaze, centrada en el legado del Clásico Mundial en Japón.

La elección de los artistas es un guiño a las sedes del torneo, cuyo primer partido se disputó hoy en Tokio, y el resto comenzarán a partir del viernes en Estados Unidos y Puerto Rico.

Introducing the first-ever custom World Baseball Classic soundtrack 🎧



Featuring:

💿 Becky G, YEONJUN, Myke Towers, “Make It Count”

💿 Young Miko, “MVP”

💿 Fujii Kaze, “My Place”



Produced by Tainy, along with Jota Rosa and Albert Hype



The soundtrack is available now pic.twitter.com/kXuEVBZm8z — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 5, 2026

Detrás de la primera banda sonora en la historia del torneo se encuentra el productor Tainy, dos veces ganador del Grammy, y que posee experiencia trabajando con Bad Bunny, Dua Lipa o Justin Bieber.

El Clásico Mundial de Béisbol se disputa del 4 al 17 de marzo, con la final prevista en el LoanDepot Park, de los Marlins de Miami.

Japón ejercerá como defensor del título tras superar por 3-2 en la final de 2023 a Estados Unidos.