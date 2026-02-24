La superestrella barranquillera Shakira se prepara para protagonizar una gira por Oriente Medio que incluirá un escenario tan emblemático como imponente: las Pirámides de Giza.

La cantante actuará allí el próximo 7 de abril, marcando su regreso a este histórico lugar 20 años después de su recordada presentación durante la gira ‘Fijación Oral’.

El anuncio ha provocado una ola de reacciones positivas por parte de los seguidores de la artistas en Egipto, quienes ya saben de la calidad de show que ofrece la colombiana.

“Los rumores son ciertos. Lo oíste aquí primero. ¡Cuando sea y donde sea, la espera por fin ha terminado! // La sensación mundial e ícono @shakira viene a Egipto para una actuación en directo en el histórico @thepyramidsofgiza.official // Martes 7 de abril de 2026 // Entradas ya a la venta”, fue el mensaje que compartió la empresa Ticketgypt, encargada de la promoción y venta de los tiquetes.

Pero esta no será la única presentación que tendrá ‘La Loba’ en esta zona del mundo, antes de su cita en Egipto, Shakira encabezará el Festival Offlimits el 4 de abril en Abu Dabi.

La colombiana, cuyo padre es libanés, ha cantado en la Meseta de las Pirámides, donde normalmente se celebran los famosos espectáculos de luz y sonido, en un escenario con fondos variables y dos pantallas gigantes a los dos extremos. El espectáculo combinaba lo árabe, lo anglosajón y lo latino.

En otras paradas de su gira, se confirmó que el 1 de marzo volverá al Zócalo de Ciudad de México, donde ya se había presentado en 2007.

Su agenda internacional también incluye un show gratuito el 2 de mayo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, como parte del evento “Todo el Mundo en Río”, impulsado por el gobierno local para fomentar el turismo y la cultura.

El evento ya contó con la participación de Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025, quien reunió a más de 2,1 millones de personas.

La presencia de Shakira fue confirmada por el alcalde de Río, Eduardo Paes, a través de sus redes sociales.

Se espera que alrededor de un millón de personas asistan al concierto en Copacabana