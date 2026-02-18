Un encuentro de personas que se identifican como therians fue anunciado para este sábado 21 de febrero en el Parque Bruselas, en Cartagena.

La actividad despertó curiosidad y polémica en redes sociales, especialmente después de que el alcalde Dumek Turbay informara que la administración distrital hará presencia preventiva durante la jornada.

Según explicó el mandatario en su cuenta de X, la Umata Distrital de Cartagena acompañará el evento con fines logísticos y de control del espacio público, sin emitir valoraciones sobre los asistentes. La intención, indicó, es garantizar que la reunión se desarrolle sin contratiempos.

Como en #Cartagena todos cuentan, la @umataCTG estará presente en el encuentro de #Theryans para brindarles toda la atención que se merecen



¿Quiénes son los therians?

Los llamados therians son personas que afirman experimentar una conexión profunda emocional o identitaria con un animal no humano. Algunos utilizan máscaras, colas u otros accesorios inspirados en esa figura animal y practican actividades físicas como el quadrobics, disciplina que imita movimientos de animales desplazándose con brazos y piernas.

Una therian que se identifica como zorro

Quienes forman parte de esta comunidad sostienen que no se trata de un disfraz, sino de una expresión de identidad personal.

Asimismo, el anuncio hizo que algunos usuarios reaccionaran con humor y también hubo voces que defendieron el derecho a la libre expresión siempre que no se afecte la convivencia.

También se presenta la misma situación en el municipio de Rionegro circuló recientemente una convocatoria viral que promovía la supuesta creación de la “primera comunidad therian de Colombia”, con actividades como un concurso de salto.

Posteriormente, autoridades locales indicaron que no existía respaldo oficial ni claridad sobre los organizadores, lo que llevó a pensar que podría tratarse de una broma difundida en redes.

En medio del debate, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se pronunció en su cuenta de X, generando nuevas reacciones tanto de apoyo como de crítica.

Así vamos…

Dentro de poco seguramente alguien exigirá que sean reconocidos y respetados como “minorías”, mientras vulneran los derechos de las mayorías.

Solo por el hecho de “auto percibirse” de esa manera. https://t.co/A37KrVQ2ip — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 17, 2026

Sin duda la polémica continúa en redes sociales porque son más ciudades que se van sumando como Sincelejo, que al parecer también tendrá su encuentro de therian.