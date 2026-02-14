La carroza de los soberanos infantiles, titulada ‘Fantasía de Macondo’, propuso un viaje sensorial al universo del realismo mágico. Allí, la memoria, la familia y el destino se entrelazaron, mientras libros y manuscritos evocaban la búsqueda de sentido en la historia propia.

Lea más: Luisma Aragón trae ‘La Magia de Macondo’ al bordillo

Las mariposas amarillas sobrevolaron el escenario como símbolo del amor persistente y casi sobrenatural que atraviesa la obra de Gabo.

Ashley no dudó en mostrarse emocionada y en decir que el haber desfilado en su carroza la hizo sentir como si estuviera dentro de un cuento en el que todo era posible.

Jhony Olivares

“Las mariposas volaban, los libros contaban historias y todo parecía mágico. Me encantó poder representar a los niños en este homenaje y mostrar que el Carnaval también es un lugar donde podemos soñar, imaginar y aprender a querer nuestras tradiciones”, agregó.

Ver más: La Reina Michelle se disfrutó la Batalla de Flores en su ‘Regina imperatrix’

Por otro lado, Germán señaló que desfilar en la Batalla de Flores fue como viajar a un mundo lleno de historias y colores.

“En nuestra carroza vivimos la magia de Macondo y entendí que el Carnaval es como un libro gigante en el que todos contamos una historia con música y alegría. Me sentí muy feliz de ver a la gente y a los niños que asistieron, y de mostrar que nosotros también somos parte de esta tradición”.