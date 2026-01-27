El Carnaval de Barranquilla sufre una lamentable perdida, en la noche de este lunes ha muerto Ismael Escorcia Medina, el creador del disfraz del Descabezado del Carnaval.

Lea aquí: Hijo de Salvo Basile revela la causa de la muerte del actor y productor

Su hijo Wilfrido Escorcia, rey Momo del Carnaval de Barranquilla en 2009, le confirmó a EL HERALDO que alrededor de las nueve de la noche su padre sufrió un paro cardíaco cuando descansaba tranquilamente en su casa museo ubicada en el barrio El Santuario.

descabezado_del_carnaval.jpg

“Tengo una tristeza enorme, nos preparábamos para celebrarle los 96 años el próximo Martes de Carnaval, ya estábamos en los preparativos y ahora nos va tocar hacerle es un homenaje póstumo. Qué tristeza enorme siento”, fueron las únicas palabras que en medio del llanto pudo decirle a esta casa editorial Wilfrido Escorcia.

Así nació el disfraz

Ismael Escorcia Medina, nació el 17 de febrero de 1930 en el municipio de Calamar, Bolívar. Cuando era niño solía jugar a orillas del río Magdalena en cuyas aguas veía pasar flotando cadáveres sin cabeza.

Desde niño Ismael sufrió en carne propia la violencia política porque su familia era perseguida por ser liberal en un pueblo dominado por conservadores. Así que su mamá tuvo que huir con él y sus dos hermanos para evitar que los mataran.

Llegaron desplazados a Barranquilla, se arrimaron en la casa de una amiga y su mamá se empleó como doméstica. Pasaron muchas necesidades. A los 12 años Ismael Escorcia Medina tuvo que dejar de estudiar y se puso a trabajar para ayudarle a su mamá. En uno de los empleos, aprendió a pintar carros.

Pero la violencia volvió a estremecerlo el 9 de abril de 1948 cuando asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán. Le dolió tanto el crimen y la violencia que se desató que ese día se prometió hacerle un homenaje a Gaitán, a las víctimas de la violencia y a los muertos de la masacre de las bananeras.

Cortesía Funremomo El descabezado y su semilleor.

Estando trabajando en las Empresas Públicas Municipales en el área de talleres y mantenimiento de automotores, con toda la herramienta y el espacio a su disposición, Ismael hizo el diseño y la estructura de El Descabezado disfraz que apareció por primera vez en el Carnaval de 1954.

“La historia mía es para hacer una película o un libro. Ya son cuatro generaciones que se han puesto el disfraz de ‘El descabezado’ y lo que falta”, dijo en una entrevista concedida a EL HERALDO en 2022.

Enseguida anotó. “El valor de todo lo hecho a lo largo de los años son los conceptos de los gestores culturales e investigadores quienes en diferentes foros han manifestado que pude disfrazar la muerte y ponerla a andar como un rechazo a la violencia que aún se mantiene. En realidad, es una protesta pacífica en medio de la alegría del Carnaval”.

Al final con su voz veterana,se atrevió a referirse a la muerte. “La verdad, estoy esperando ese día porque nadie nació para semilla y cuando suceda quiero que me despidan los actores del Carnaval con comparsas, disfraces y música. Lástima que no pueda ver ese desfile. Que vaina jodida”.

Le puede interesar: Denuncia contra Julio Iglesias podría ser aceptada en República Dominicana, según abogados

Esa última voluntad es la que ahora deberán cumplir sus familiares el próximo Martes de Carnaval, cuando en medio de la despedida de Joselito Carnaval, también se recuerde a este macancán del Carnaval.