En medio del bullicio del precarnaval, cuando Barranquilla ya huele a maicena y espuma, un nuevo chandé se abre paso en emisoras, esquinas y fiestas.

Se trata de Mujeres, el más reciente sencillo de La Nómina del Pin, orquesta liderada por Ricardo ‘el Pin’ Ojeda, eterno timbalero de Joe Arroyo.

El lanzamiento llega impulsado por el inesperado boom de El trato, aquel chandé grabado por la Orquesta La Verdad que se volvió viral y que hoy suena con fuerza renovada gracias a su conexión con el espíritu carnavalero. Ese fenómeno motivó a Ojeda a apostarle de nuevo al ritmo que conoce desde las entrañas, el chandé, con sabor a calle, a pura gozadera. “Viendo que ese ritmo se puso de moda, me puse a cranear una letra, a cuadrar el arreglo con el equipo y dijimos: vamos a grabar esta vaina”, cuenta Ojeda en diálogo con EL HERALDO.

De esta manera, nació Mujeres, una canción que rinde homenaje a las dueñas del swing, esas que viven el Carnaval sin ataduras, sin pedir permiso, soltando las cadenas cotidianas para entregarse al baile y la fiesta.

La letra, cargada de picardía, retrata a esas mujeres que salen “sin permiso” a gozar la fiesta, se disfrazan, se pintan la cara, se ponen los zapatos al revés y se lanzan a la calle con la pollera, tal como dicta la tradición.

“Es un mensaje carnavalero, las mujeres en estos días ‘no comen de nada’, no escuchan a la abuela ni a la tía… es Carnaval, salen a bailar”, resume ‘el Pin’.

La acogida no se hizo esperar, Mujeres ya suena en distintos diales de Barranquilla y en municipios del Atlántico, donde programadores y oyentes coinciden en que la canción “tiene fuerza” y conecta con el público. A esto se suma una estrategia digital que incluye videos cortos y contenidos para TikTok, mientras se alista un videoclip oficial.

Puro joeson

Pero más allá del éxito puntual, Mujeres confirma la vigencia de un legado. La Nómina del Pin es, como insiste Ojeda, una orquesta formada en la escuela de Joe Arroyo. “Todo lo que viví con él, en estudios, en tarimas, en grabaciones, yo lo expongo en mi orquesta. Siempre hay un ADN del Joe en nuestras canciones, porque yo vengo de esa escuela y los temas me salen con ese tumba’o del joeson”, afirma.

Ese vínculo explica también el resurgir de El trato, un tema que paradójicamente no fue éxito en su momento. “Yo siempre sentí que era un palo, pero en su tiempo no pegó. Hoy es la canción del Carnaval, no hay nada que inventar”, recuerda Ojeda, quien por estos días tiene una agenda cargada de presentaciones en Barranquilla y municipios del Atlántico. “Gracias a Dios hay bastante trabajo”, sostuvo.