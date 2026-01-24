La ciudad vive su Fin de Semana de Tradición, uno de los encuentros más esperados por los grupos folclóricos, esos guardianes que, año tras año, sostienen el alma del Carnaval. En tarima, cada agrupación dispone apenas de cuatro o cinco minutos, tiempo suficiente para mostrarle al público coreografías que han sido ensayadas durante meses, con disciplina, herencia y amor por la fiesta.

Uno de los momentos más aplaudidos fue el esperado regreso del Semillero del Carnaval de los Niños. Su presencia despertó emoción y ternura entre los asistentes, que no ocultaron la alegría al ver nuevamente a los más pequeños apropiarse del escenario con seguridad y orgullo.

Josefina Villarreal/Josefina Villarreal Los Auténticos Monocucos de Las Nieves.

El viernes fueron los encargados de abrir la jornada, marcando el inicio del evento con una energía especial y el sábado culminó su presentación.

Ese mismo viernes, a las 5:00 de la tarde, la tarima recibió al Festival de Danzas Especiales y de Relación, un espacio donde más de 90 grupos folclóricos se dieron cita para compartir su danza, su historia y sus raíces culturales. Fue una sucesión de ritmos y relatos ancestrales que celebraron el legado que mantiene viva la fiesta.

El brillo de las comparsas

La tarde de este sábado está dedicada a la Fiesta de Comparsas, esas manifestaciones tradicionales del Carnaval que se presentan con una temática definida. Cada grupo combina coreografía, música y elementos artísticos para ofrecer al público un espectáculo corto, pero lleno de esplendor.

103 grupos están listos para salir a escena y mostrar el trabajo que durante meses se preparó.

Josefina Villarreal Cipote Marimonda de Montecristo.

Cada comparsa sabe que el tiempo es corto, pero decisivo. Las comparsas de Fantasía y tradición popular contaron con entre tres y cuatro minutos para desarrollar su puesta en escena, un espacio medido al segundo donde debían impactar al público y al jurado con vestuarios llamativos, buenas coreografías y una gran propuesta creativa.

La Fiesta de Comparsas representa el 60 % de la calificación para el anhelado Congo de Oro, uno de los máximos reconocimientos de la Fiesta, mientras que el 40 % restante se define durante la participación de los grupos en los desfiles de la Vía 40

En el Carnaval de Barranquilla existen dos modalidades de comparsas. Por un lado, están las Comparsas de Tradición, inspiradas en disfraces, danzas y costumbres de la tradición popular. Sus coreografías están acompañadas de música tradicional del Caribe colombiano y los vestuarios, de diseño libre, guardan coherencia con la temática escogida.

Josefina Villarreal África Insólita

Por otro lado, se encuentran las Comparsas de Fantasía, resultado de la imaginación y creatividad de sus autores. En estas agrupaciones, el vestuario, la música y los movimientos van de la mano con la puesta en escena, creando propuestas visuales llamativas que buscan sorprender al público sin perder el espíritu carnavalero.

La encargada de abrir la jornada fue la comparsa de fantasía Mis pequeños danzarines en la modalidad de semillero, seguido de Boryi de Santo Tomás.

El turno llegó para Los Auténticos Mononucos de Las Nieves en la modalidad Comparsa de Tradición Popular, quienes le dieron paso a Ilusión del Caribe de Barranquilla, que tenía en sus integrantes personas de la tercera edad y en condición de discapacidad.

Josefina Villarreal Ilusion del Caribe.

Y no podía faltar la picardía, las representantes de una de las comparsas de tradición popular como lo son Las Marimondas de Montecristo, con más de 20 años de historia en la fiesta.

África Insólita llegó desde Soledad con la coquetería propia de las Negritas Puloy y un innovador vestuario que contenía unos grandes lazos rojos en sus cabezas y cabellos rizados largos, acompañado de una falda en la parte detrás.

Talento Latino de Sabanalarga descrestó con su homenaje al Son de Negros con una puesta de escena impecable que le sacó aplausos al público.

Homenajeados

La tarde también fue de honores. En medio de la colorida presentación de las comparsas, el Carnaval de Barranquilla hizo un alto para rendir exaltaciones especiales a esos grupos folclóricos y expresiones que en este 2026 celebran aniversarios significativos.

Josefina Villarreal Homenajes al Mago de Oz y a El Indio Piel Roja.

El primero en ser invitado al escenario fue Julio Montecerin, conocido como el Mago de Oz, quien este 2026 cumple 50 años en la fiesta. De la misma forma, se exaltó a Luis Estrada con su disfraz El Indio Piel Roja.

“Qué alegría ver esta plaza totalmente llena, llena de personas, llena de corazones que hacen fuerte nuestra fiesta para ver a estos grupos que se preparan durante meses y más honor exaltar a estos disfraces que siempre se esfuerzan por alegrarnos”, dijo el director de Carnaval de Barranquilla S.A.S, Juan José Jaramillo.

Posterior a ello sonó el tambor para el Mapalé de Ritual Ancestral, quien le dio paso a toda la sabrosura de Herencia Latina.