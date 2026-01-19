El Caballero de la Salsa, Gilberto Santa Rosa, una de las voces más respetadas, influyentes y queridas de la música latina, continúa celebrando su impecable trayectoria artística con el lanzamiento del nuevo compilado musical titulado Íntimo.

Tal como lo indica su nombre, este proyecto producido por InnerCat y B2B Music nace de una espectacular presentación en Miami Florida, donde Gilberto sostuvo una experiencia cercana y personal en la que interpreta un compendio de sus éxitos. La producción recoge de una manera especial, la conexión directa que tuvo el artista con su público y que distingue las vivencias que siempre ofrece en sus conciertos.

Cortesía Gilberto Santa Rosa celebra con ‘Íntimo’ una exitosa trayectoria.

Entre interpretaciones, Gilberto Santa Rosa sostuvo un diálogo cercano con el público, compartiendo con ellos contexto histórico y artístico sobre las canciones, sus autores y las vivencias personales que influyen en la manera en que las interpreta.

Con más de cuatro décadas de carrera, múltiples premios internacionales y una huella imborrable en la historia de la salsa, Gilberto Santa Rosa demuestra en Íntimo el por qué sigue siendo un referente indiscutible del género tropical.

Esta nueva producción no solo destaca la excelencia musical que lo ha acompañado a lo largo de los años, sino que también es una muestra de su inconfundible carisma, su espontáneo sentido del humor y la complicidad genuina que mantiene con un público fiel que lo ha seguido generación tras generación.

Íntimo captura la esencia del artista en sus presentaciones en vivo, y refleja de forma orgánica la manera en que se entrega por completo en cada interpretación, permitiendo que se escuchen no solo sus canciones, sino también los aplausos, la admiración y la emoción de quienes presencian y viven su música. Es un recorrido sonoro que celebra el respeto mutuo entre el artista y su audiencia, en un ambiente cálido y auténtico.

“Íntimo” estará disponible al público a partir del 30 de enero de 2026 en todas las plataformas digitales.

Como parte de esta emotiva y romántica propuesta, Gilberto Santa Rosa se estará presentando próximamente en importantes escenarios como el Hard Rock Live en Hollywood, Florida el sábado, 7 de febrero; en Puerto Rico el sábado, 14 y domingo, 15 de febrero en el Coliseo de Puerto Rico de San Juan y el viernes, 20 de febrero en el Kia Center en Orlando, Florida. De hecho, estos conciertos prometen ser una extensión natural del concepto Íntimo: noches llenas de grandes canciones, momentos memorables y una conexión única entre el “Caballero de la Salsa” y su público.

Con Íntimo, Gilberto Santa Rosa valida que su legado no solo se mide en éxitos, sino en la profunda relación que ha construido con quienes lo aplauden desde hace años y que continúan acompañándolo en cada nuevo capítulo de su carrera.