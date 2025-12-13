Pensar el mundo desde lo individual y relacionarlo con lo colectivo es una responsabilidad que no se considera primordial, sin embargo, cuando se mueve la balanza, y se le suman valores de reivindicación y reinterpretación, se crean diálogos entre saberes y haceres que solo son capaces de confluir si el arte está de por medio.

Leer también: ‘Hogueras en la noche’: un lanzamiento que enciende la dramaturgia femenina del Caribe

Es por ello que para Clara Valencia, quien tiene una destacada carrera en el diseño y el quehacer artístico, presentó su más reciente serie Diálogos de forma y tiempo: De lo raizal a lo contemporáneo, una apuesta que articula la filosofía y la estética de dos cosmovisiones distintas con un solo propósito.

Universos conectados

Llevando a otro significado las obras de grandes como Klimt, Miró, Picasso, Kandinsky, Warhol, Klee e incluso Yayoi Kusama; al tejido de tela sobre tela, se logra crear un nuevo concepto que no solo se asimila desde lo ancestral por el trabajo de los Kuna en el textil, sino que también contrasta universos.

“Es justamente ese el punto de inicio de este proyecto, durante muchos años he diseñado con las comunidades indígenas del país, mezclando su hacer artesanal con el diseño contemporáneo, todo esto resultaría en una interpretación diferente que es el arte visto desde una perspectiva mucho más clásica y estructurada”.

A partir de esta premisa, Valencia comienza a crear un universo de bocetos basado en las obras más significativas para ella de estos artistas, y luego de varias jornadas de sensibilización y creación conjunta pone en marcha el proyecto con lo Kuna.

“Ellos particularmente son muy celosos con sus saberes ancestrales, sin embargo, el proceso fue más que todo una cocreación, en el que es evidente cómo diferentes cosmovisiones se unen en un proceso creativo”.

Orlando Amador/El Heraldo

Grandes maestros

Si bien la obra de Clara consiste en reinterpretación de mundos artísticos, allí el contexto y el pretexto se unen para crear significados que ponen en diálogo las estéticas y las formas de representación, llegando a los textiles.

Como lo mencionó Miguel Iriarte, poeta y curador de Musa Home Gallery, la galería que llevó la exposición de Valencia a la Aduana, “Lo más complejo de la mola es su poder simbólico femenino, su carga mítica, espiritual, ritualísta y estética, expresada en ese prodigioso ‘archivo icónico de la tradición cultural Kuna’ que es la Mola y la convivencia en el mismo plano semántico con figuras, icónicas también, del mundo artístico de occidente”.

Es por ello que la artista, en su interpretación del mundo, usa como espectro conductual universal del arte a grandes como Picasso, Klee, Miró, Kandinsky, Warhol, con los cuales logra construir una nueva narrativa.

“De hecho hay obras como las de Klimt y Yayoi Kusama, que son piezas en las que el background del diseño indígena asimila, contrasta, armoniza y dialoga con motivos referenciales del arte occidental, y en el que la artista trabaja, también en un proceso dialogal, en la elaboración de la obra, con un selecto equipo de mujeres indígenas de diversas etnias”, añade también Iriarte en su texto curatorial sobre la exposición.

Más allá de lo evidente

Sin lugar a dudas, mucho más allá de lo evidente, el trabajo de Clara está en la muestra misma de sus saberes y haceres, viniendo del mundo del diseño de modas con la marca Bambas, la cual unía el contexto e innovación con base en lo artesanal.

Importante: Artesanías del Atlántico viste a la reina del Carnaval de Barranquilla con una obra colectiva hecha a mano

“En mi carrera confluyen varias disciplinas, luego de la moda estudié pintura y dibujo, todo esto antecedido también de la filosofía, y un trabajo fuerte con comunidades indígenas que no me dan concepto para crear, sino una visión diferencial en el entendimiento de su cosmovisión”.

Dentro de los nuevos proyectos que tiene por desarrollar Clara, se destaca seguir explorando el textil como pieza de arte a través de la intervención manual, y seguir construyendo un diálogo coherente que se debe escuchar.

Orlando Amador/El Heraldo

Más arte para Barranquilla

Con el propósito de crear más espacios para el arte en Barranquilla, Musa Home Gallery, a cargo de su directora Cielo Támara y su curador, Miguel Iriarte, apuesta no solo a artistas que destacan con su propuesta conceptual, sino por conversación que construyen públicos como los ‘Café Arte Musas’. Es por ello que el próximo 2026 se viene una programación cargada de novedades basada en propuesta de artistas consagrados y emergentes que nutren de manera significativa este universo en la ciudad.