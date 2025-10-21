Este martes 21 de octubre, se conocieron más detalles de lo que será la fiesta de Halloween o Día de Brujitas en Barranquilla. Será un desfile lleno de luz y alegría para los niños el viernes 31, con música y danza, en el Gran Malecón.

El recorrido arrancará desde las 6:00 p. m. en el sector de la estatua de Sofía Vergara y lo encabezará Cantores Killeros, que cumple 15 años organizando el espacio arraigado a las costumbres, la idiosincrasia y el sabor de los barranquilleros.

“Una tradición que nació en las calles del barrio El Golf, alrededor del parque de la Electrificadora, con unos pocos niños pidiendo dulces y que hoy se ha convertido en un gran evento de ciudad que promueve la cultura, la convivencia y la alegría familiar. Este año damos un paso histórico: el desfile se traslada al Gran Malecón, un espacio amplio, seguro y hermoso que nos permitirá brindar una mejor experiencia a los niños y sus familias”, expresó el director y creador de la iniciativa, Guillermo Rubio.

Sus declaraciones se dieron en medio de una rueda de prensa, donde se presentaron a los aliados del evento, con empresas como Tecnoglass, Tex Uno e instituciones como la Alcaldía de Barranquilla, Transmetro, con el propósito de garantizar la seguridad de más de 12 mil personas que se espera que participen en esta edición.

“Vivirán una experiencia única, un espectáculo nocturno lleno de música, comparsas, color y arte, donde se mezcla la tradición con la innovación, la fantasía con el orgullo cultural y donde cada detalle está pensado para que la ciudad se reconozca y se celebre a sí misma”, indicó el hombre.

Y es que, como la fiesta del 31 de octubre está pensada para los niños, la imaginación y la creatividad predominarán con danzas y disfraces del Carnaval de Barranquilla y con canciones de la homenajeada Shakira, las cuales serán adaptadas a los estribillos compuestos por Guillermo Rubio y su combo.

Academias participantes

Al acto, se suman academias de las ‘carnestolendas’, aunque pensadas en el contexto del día de niños, con disfraces como Caperucita Roja y el Mago de Oz, según explicó Julieth de Alba, directora artística.

En ese sentido, estarán Matumbé, Colegio Mauxi Norte, Academia Natalia Rincón, Academia de Julia Donado, Rumbón Normalista, Academia de Paula Donado, Academia de Mónica Lindo, Academia de Marlia Hernández, Ferdinand Brito y las marimontas de Barrio Abajo.

“Cada vez que vamos trabajando sobre el recorrido, vamos a ir mostrando escenas distintas. Nosotros somos la antesala al doctor Guillermo, que viene en el recorrido. Tenemos también una parte protocolaria, que son unas catrinas y unas calabazas que también nos van a estar acompañando”, indicó De Alba.

La organización recordó que este evento empezó con 15 ‘pelaos’ pidiendo dulces en una calle del barrio El Golf y entonando a capela canciones de Kinito Méndez, cuyas letras eran reemplazadas por nombres de dulces de la gastronomía local, como alegrías, caballitos y cocadas.

Son detalles que hicieron único el desfile de Halloween en Barranquilla y que fue creciendo con el pasar de los años, a medida que le iban agregando un grupo de millo y altavoces. De pronto, se unió la Banda de Baranoa y la reinas del Carnaval de Barranquilla.

Las calles del norte de la ciudad quedaron pequeñas ante la expansión y el éxito dirigido por Cantores Killeros cada 31 de octubre, por lo que tomaron la decisión de trasladarlo al Malecón, buscando mayor seguridad, mayor control y orden, y proyectando convertirse en otro impulso turístico de la capital del Atlántico.

Para Alfredo Guevara, confundador del desfile y reconocido por su disfraz de banana, este evento “es un desfile de luz” y, asemejándolo con el primer día de Carnaval, asegura que tambien es una “Batalla de dulces” que busca llenar de alegría a los niños barranquilleros.

Seguridad durante el desfile

Ante el crecimiento del evento y la participación de una multitud, se ha estipulado que este año se desplieguen vallas de seguridad a los costados de la vía del Malecón, en el tramo dispuesto para el recorrido, sin cerrar el espacio peatonal. De igual manera, se ubicarán zonas seguras donde los menores podrán recibir sus dulces.

Con respecto a la movilidad, la organización anunció que Transmetro dispondrá un horario especial para los usuarios que participen ese día del desfile nocturno, con dos rutas tanto de ida como de regreso.

Asimismo, ambulancias medicalizadas acompañarán el recorrido, con el propósito de atender cualquier emergencia.

El diseñador Rubén Trespalacios entregó detalles del diseño de las camisetas que lucirán durante el desfile: “Quisimos que fuera una obra inspirada en la alegría de nuestra tierra, entonces aquí tienen muchos factores y en la obra principal partimos con la bandera de nuestra ciudad y es lo que tenemos de base, vienen distintos símbolos que representan la vida, el amor por nuestra tierra y la alegría”.

Hay que recordar que el evento será gratuito, pensado para los niños y buscando fortalecer la tradición de pedir dulces cada 31 de octubre con la espontaneidad y ocurrencia de los barranquilleros.