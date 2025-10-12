La agrupación musical liderada por Samuel Morales, conocido como “El Heredero”, y el acordeonero Juan K Ricardo sufrió un accidente de tránsito en la madrugada de este domingo, cuando el bus en el que se movilizaban se vio involucrado en un siniestro vial cerca del municipio de San Alberto, al sur del departamento del Cesar cuando se dirigían hacia la ciudad de Barranquilla.

Según información preliminar, el hecho ocurrió en la vía que conecta a San Alberto con otros municipios del sur del Cesar. EL HERALDO conoció por parte de uno de sus integrantes que al parecer una mula se les atravesó y que esta fue la causa del momento que vivieron los artistas.

En el vehículo viajaban integrantes del equipo musical, entre ellos técnicos y músicos. Ninguno de ellos fue reportado como víctimas fatales.

Samuel Morales compartió dos historias en su página Instagram donde se refirió al terrible susto que tuvo que vivir, pero igualmente dando gracias a Dios porque esta situación no pasó a mayores.

“Estoy muy conmovido aún, pero agradecido con Dios porque no pasó a mayores”, esto con una foto de su equipo de trabajo. Igualmente en su cuenta de X, compartió el siguiente mensaje: “Dios gracias por derramar tu sangre misericordiosa sobre nosotros”.

Autoridades de tránsito posiblemente se encuentren en el lugar realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer lo ocurrido. Por su parte, otros representantes de la agrupación informaron a través de redes sociales que tanto Samuel Morales como Juan K Ricardo se encuentran en buen estado de salud y agradecieron la preocupación de sus seguidores.