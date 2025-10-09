Con una apuesta clara por la experimentación, la creación y la investigación escénica, el Teatro La Sala anuncia su nueva temporada “Poema Visual: Teatro y Artes Vivas 2025”, un ciclo que reunirá durante octubre a artistas y colectivos que exploran el cuerpo, la escena y los lenguajes híbridos como territorios de pensamiento y creación.
“Poema Visual” busca poner en valor los procesos de creación por encima de la producción de espectáculos, y apoyar a artistas que investigan nuevas maneras de hacer enfocadas en la experimentación.
Desde esta perspectiva, la investigación artística se entiende como un espacio de producción de conocimiento y reflexión crítica, una vía para construir formas alternativas de relación con el otro y de diálogo con los contextos sociales, culturales y políticos.
La temporada presentará cuatro propuestas escénicas de gran sensibilidad y riesgo creativo, que invitan al público barranquillero a vivir experiencias teatrales distintas, donde el cuerpo, la palabra y la imagen se entrelazan en una misma búsqueda artística.
PROGRAMACIÓN
Sábado 11 de octubre
Obra: La Banshee
Dirección e interpretación: Katia Castro
Lugar: Teatro La Sala (Cra. 54 N° 52 - 36) – Sociedad de Mejoras Públicas
Hora: 7:00 p.m.
Viernes 17 de octubre
Obra: Rebeca y el alma insomne
Basada en la novela Cien años de soledad
Colectivo: ALMAR
Intérprete: Luz Marina Lemus
Lugar: Teatro La Sala (Cra. 54 N° 52 - 36) – Sociedad de Mejoras Públicas
Hora: 7:00 p.m.
Viernes 24 de octubre
Obra: Piantaos
Dramaturgia y dirección: Susana Pedrozo
Colectivo: Malandraca Escénica
Lugar: Teatro La Sala (Cra. 54 N° 52 - 36) – Sociedad de Mejoras Públicas
Hora: 7:00 p.m.
Jueves 30 de octubre
Obra: No hay canciones
Dirección: Ligia Rincón
Grupo: Arro’conmango Teatro
Lugar: Teatro La Sala (Cra. 54 N° 52 - 36) – Sociedad de Mejoras Públicas
Hora: 7:00 p.m.
Con esta temporada, el Teatro La Sala reafirma su compromiso con las artes vivas y su papel como escenario de creación contemporánea en Barranquilla. “Poema Visual” invita a vivir una experiencia teatral diferente, donde la experimentación, el cuerpo y la sensibilidad se convierten en el centro de la escena.