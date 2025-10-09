Con una apuesta clara por la experimentación, la creación y la investigación escénica, el Teatro La Sala anuncia su nueva temporada “Poema Visual: Teatro y Artes Vivas 2025”, un ciclo que reunirá durante octubre a artistas y colectivos que exploran el cuerpo, la escena y los lenguajes híbridos como territorios de pensamiento y creación.

Lea La Barca del Arte cierra su temporada 2025 con dos potentes obras teatrales

“Poema Visual” busca poner en valor los procesos de creación por encima de la producción de espectáculos, y apoyar a artistas que investigan nuevas maneras de hacer enfocadas en la experimentación.

Desde esta perspectiva, la investigación artística se entiende como un espacio de producción de conocimiento y reflexión crítica, una vía para construir formas alternativas de relación con el otro y de diálogo con los contextos sociales, culturales y políticos.

Aquí Este jueves inicia, en el Teatro Adolfo Mejía, el XII Festival Internacional de Guitarra de Cartagena

La temporada presentará cuatro propuestas escénicas de gran sensibilidad y riesgo creativo, que invitan al público barranquillero a vivir experiencias teatrales distintas, donde el cuerpo, la palabra y la imagen se entrelazan en una misma búsqueda artística.

PROGRAMACIÓN

Sábado 11 de octubre

Obra: La Banshee

Dirección e interpretación: Katia Castro

Lugar: Teatro La Sala (Cra. 54 N° 52 - 36) – Sociedad de Mejoras Públicas

Hora: 7:00 p.m.

Además Baranoa se alista para recibir a comensales durante el XXII Festival del Chicharrón

Viernes 17 de octubre

Obra: Rebeca y el alma insomne

Basada en la novela Cien años de soledad

Colectivo: ALMAR

Intérprete: Luz Marina Lemus

Lugar: Teatro La Sala (Cra. 54 N° 52 - 36) – Sociedad de Mejoras Públicas

Hora: 7:00 p.m.

También Bomba Estéreo y Carlos Vives se unen en ‘La Samaria’, un homenaje a su natal Santa Marta

Viernes 24 de octubre

Obra: Piantaos

Dramaturgia y dirección: Susana Pedrozo

Colectivo: Malandraca Escénica

Lugar: Teatro La Sala (Cra. 54 N° 52 - 36) – Sociedad de Mejoras Públicas

Hora: 7:00 p.m.

Más Minero, vigilante y abogado, las otras facetas del nuevo Nobel de Literatura

Jueves 30 de octubre

Obra: No hay canciones

Dirección: Ligia Rincón

Grupo: Arro’conmango Teatro

Lugar: Teatro La Sala (Cra. 54 N° 52 - 36) – Sociedad de Mejoras Públicas

Hora: 7:00 p.m.

Lea Carnaval de Barranquilla se toma la Capital del Mundo con extensa delegación carnavalera

Con esta temporada, el Teatro La Sala reafirma su compromiso con las artes vivas y su papel como escenario de creación contemporánea en Barranquilla. “Poema Visual” invita a vivir una experiencia teatral diferente, donde la experimentación, el cuerpo y la sensibilidad se convierten en el centro de la escena.