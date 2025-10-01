Empezó octubre, empiezan a sonar tambores y a sonar los rumores de que se acerca el Carnaval 2025. Por esa razón, el Carnaval de la 44 se alista para seguir recorriendo el mundo. La gira del bordillo comenzará este último trimestre del año con la celebración el Día de la Hispanidad en Madrid, España, una de las fechas más señaladas del calendario de ese país.

La programación que se desarrollará entre el 3 y el 12 de octubre, llevará a la capital española el color, la alegría y el patrimonio cultural de Barranquilla.

Los Reyes Sharon Hurtado y Luis Mauricio Aragón tendrán su principal participación el 5 de octubre en el Desfile de la Hispanidad, un evento que reúne a 23 países de habla hispana y que este año contará por primera vez con la participación de Filipinas.

Más de 2.500 personas desfilarán por la Gran Vía madrileña, encabezadas por Argentina, país invitado de honor en la Hispanidad 2025. “Llevar nuestra cultura al Desfile de la Hispanidad en Madrid es un sueño hecho realidad. Será un orgullo desfilar con los colores, la alegría y la esencia del Carnaval de la 44, mostrando al mundo que Barranquilla late fuerte más allá de nuestras fronteras”, señaló la reina.

El recorrido iniciará en el Real Jardín Botánico, avanzará por el Paseo del Prado y Paseo de Recoletos, y concluirá en la Plaza de Colón.

“Este viaje es la oportunidad de compartir con 23 países hermanos la riqueza de nuestras tradiciones. Queremos que cada paso en la Gran Vía madrileña sea un homenaje a nuestra gente, a nuestras danzas y a la pasión con la que vivimos el Carnaval de la 44″, agregó el rey momo.

Además, los Reyes harán presencia en la Feria Comercial organizada en colaboración con FIDATEC ONG Colombia y el Consulado de Colombia en España, la cual tendrá lugar en el Talent Garden (Calle de Juan de Mariana 15, Madrid), entre las 10:00 a.m. y las 8:00 p.m. Este evento será un espacio de intercambio cultural y empresarial que simboliza el fortalecimiento de los lazos entre Colombia y España.

“Sería un verdadero honor contar con su presencia en esta inauguración como símbolos del Carnaval de Barranquilla у embajadores de nuestra cultura, sería un valioso aporte a la celebración de esta jornada dedicada a lo mejor de la cultura y el emprendimiento colombiano”, expresó Javier Darío Higuera, cónsul General de Colombia en Madrid.

Por su parte, Edgar Blanco, director del Carnaval de la 44, destacó la importancia de esta participación que se hará por primera. “La llegada a España marca un hito trascendental para el Carnaval de la 44. Más que un intercambio cultural, es la oportunidad de demostrar que somos una fiesta en permanente evolución, que mantiene vivas sus expresiones y tradiciones. Hemos querido que el bordillo traspase fronteras, porque solo así seguimos reafirmando nuestra identidad y llevando el corazón de Barranquilla al mundo”