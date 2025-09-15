Es muy común que las fundaciones de animales rescatados realicen jornadas de voluntariados para poder brindarles a los refugiados un día diferente. Sin embargo, muchas veces las personas no asisten a estas actividades.

Sofía Vergara explicó que no pudo ir a los Premios Emmy por temas de salud: “Acabé en urgencias”

Karol G brilló en el Vaticano junto a Andrea Bocelli en el concierto ‘Grace for the World’

Claudia Bahamón se refirió a la ausencia de Luis Fernando Hoyos en ‘Masterchef Celebrity’

Eso fue lo que le pasó a la Fundación Huellas Positivas, que se encargan de rescatar y rehabilitar a perros en situación de calle en Choachí, Cundinamarca.

Ellos organizaron una jornada programada para brindar apoyo a los animales que albergan, el pasado sábado 13 de septiembre. La convocatoria la hicieron a través de su cuenta en Instagram.

Instagram @funhuellas.positivas Fundación de perritos abandonados denunció que ninguna persona asistió al voluntariado

Para esa actividad señalan que se inscribieron 15 personas, quienes iban a pasar un día con los caninos, bañándolos, dándoles de comer y mucho afecto.

Pero, ninguna de esas personas asistió, lo que dejó a los organizadores de la jornada muy tristes, pues es una actividad que requiere logística y dinero.

“Hoy estamos muy tristes. Nuevamente nos dejaron plantados con el voluntariado. Es muy triste esto, simplemente si no pueden venir, no se comprometan. Se inscribieron 15 personas, ninguna llegó”, indicaron.

Explicaron que los perritos con estas jornadas pueden llegar a socializar con otras personas y pasar un día diferente al que están acostumbrados. Pasean y juegan. “Teníamos varias actividades agendadas. Nuestros perritos necesitan baños, caminatas y juegos fuera de sus corrales. Cada día que no se realiza esto es un día menos de alegría para ellos”.

La fundación describió que aunque saben que no es obligatorio, estos voluntariados son importantes porque ayudan al desarrollo emocional del perro rescatado y así pueden brindar una ayuda extra a los cuidadores.

“Si no puedes comprometerte, por favor no te inscribas. Respetemos el tiempo, el esfuerzo y sobre todo a los seres que esperan con ilusión”, adicionaron.

Igualmente, hicieron un llamado a otra jornada que se realizará el próximo sábado 27 de septiembre, en el que encarecidamente hicieron un llamado a la sinceridad y que se inscriban las personas que realmente van a asistir.

Para finalizar la Fundación Huellas Positivas envió un mensaje: “Si quieres venir y ayudar, ¡te esperamos con el corazón abierto!”.