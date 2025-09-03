El escenario se llenó de música, alegría y tradición este miércoles con la presentación de la monarquía del Carnaval de los Niños 2026 y el rey Momo, Adolfo Maury. Y fue precisamente en medio de cantos y bailes que Sharon Acosta Tobón recibió oficialmente su designación como reina, un momento que tuvo un sabor muy especia, pues, su padre Checo Acosta, conocido como el Príncipe del Carnaval, no pudo ocultar el orgullo de ver a su hija cumplir un sueño.

Con micrófono en mano, Checo le puso sabor a la ceremonia. Cantó ‘Chemapalé’, bailó y contagió de alegría a los asistentes, mientras acompañaba a su pequeña soberana. “Hoy me acuerdo de mi madre Ruth, porque ella soñaba con una niña de la familia que fuera reina. En el cielo debe estar disfrutándolo, porque al fin se le dio”, dijo a EL HERALDO.

Sharon, de 11 años, estudiante del Royal School, representa la tercera generación de una dinastía musical ligada al Carnaval. Es hija de Jazmín Tobón y de Checo Acosta, y nieta de Alci Acosta, figura que marcó a la música popular. Desde los tres años ha recibido formación en danza, además es pianista y gimnasta, talentos que ha cultivado con disciplina y pasión.

“Ella todo lo hace a escondidas mías. Estuvo en un festival internacional de danza en Punta Cana y quedó de segundo lugar; cuando vi el video, me puse a llorar. Ha competido en gimnasia a nivel nacional, ganó medalla de plata; ha concursado en piano y tiene certificaciones. Gracias a Dios, heredó el piano de mi papá, mi música y el baile de la mamá. Es una niña completa: aplicada, seria, con buenas costumbres, y yo espero que sea una buena ciudadana”.

Orlando Amador

El propio Checo relató que esta designación parecía haber estado escrita incluso en sus sueños. “Hace menos de un mes, trasnochado y cansado de una gira, soñé que Sharon se me montó encima y me dijo al oído: papi, yo quiero ser reina del Carnaval de los Niños. Al otro día le conté a su mamá y me dijo que no era un sueño, que era verdad. Ese día entendí que era una misión de familia”, contó entre risas.

Más allá del orgullo paternal, Checo confesó que este nuevo rol lo reta en lo personal y artístico. “Ahora no solamente me toca hacer música para el Carnaval, sino apoyar a mi hija para que tenga una bonita experiencia y que esa experiencia se convierta en alegría para el pueblo barranquillero. Ya esto me pone a trabajar doble, y hasta pienso más adelante hacer un temita que ella cante, porque canta muy bien y toca el piano muy bien”.

La niña afirmó que ser reina era un anhelo desde que tiene memoria. “Eso es un sueño que he tenido desde chiquita. Todas las reinas infantiles eran una inspiración para mí. Quiero que los niños me recuerden como esa niña que los ayudó a explorar su talento oculto”, expresó.

Sharon compartirá el reinado con Joshua Ortiz Melendrez, un niño que lleva en las venas la tradición del Garabato. “Soy un niño amoroso, me gusta bailar garabato y cumbia, y pienso gozarme mucho la Batalla de Flores y la Guacherna”, dijo con picardía.

Con 10 años, integrante del Garabatico de la 8, donde personifica a la Muerte. También, ha sido parte activa de la Cumbiamba La Revoltosa y el grupo de mapalé Afro King, lo que demuestra la diversidad y su amplio conocimiento de las danzas y las diferentes expresiones folclóricas del Carnaval.

Orlando Amador

Es hijo de Enrique Ortiz y nieto de Martha Salas, quienes lo han educado en el amor a las tradiciones y al garabato. Es estudiante del colegio IED María Cano, desde donde dirige y transmite los saberes de la danza del garabato, inspirando a niños y niñas a valorar y preservar la riqueza cultural del Caribe. Desde 2024 es Caporal del Garabatico de la 8, siendo un gran embajador de esta danza tan importante para el Carnaval de Barranquilla.