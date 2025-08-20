Las dos pasiones que le ponen el corazón a mil a los barranquilleros, el Carnaval y su amado Junior, se conjugaron este lunes en el estadio Metropolitano, gracias a la presencia de la nueva soberana de la fiesta grande de Colombia, Michelle Char Fernández.

Ella es una juniorista desde la cuna, cuya familia es propietaria del club rojiblanco, ese que le enseñaron a amar indiferentemente del lugar que ocupe en la tabla. Por fortuna, su designación como líder de las carnestolendas coincide con un invicto tiburón de siete fechas y un liderato absoluto en el torneo local, lo que mantiene el ánimo de la hinchada por las nubes, al punto que muchos coinciden en que fue de buena suerte que la reina hiciera el saque de honor en el cotejo ante Atlético Bucaramanga, onceno que cayó 2-1 ante los dueños de casa.

JOSEFINA VILLARREALHERRERA/Josefina Villarreal MIchelle Char Fernández lució una pollera de la que resaltan los 10 títulos tiburones.

Y es que previo a que Michelle pateara el balón que fue a parar a manos del arquero uruguayo Mauro Silveira, se vivió un verdadero carnaval en las graderías. El estadio se llenó por completo y la celebración de los 101 años del cuadro barranquillero y del Día del Hincha fue monumental.

De Transmetro al ‘Metro’

Su majestad se trasladó en Transmetro hasta el estadio, compartiendo así con otros junioristas desde temprano, a los cuales cautivó no solo con su carisma y belleza, sino también por su ‘pinta’. Se trató de una pollera en rojo, blanco y azul, con un detalle que le daba un toque distintivo, las 10 estrellas que ha conseguido Junior en el fútbol colombiano. Estas fueron alineadas a manera de una banda cruzada, para complementar el diseño creado por el galapero Jean Carlos Robechi.

“Me vestí con la pasión rojiblanca que todos los carnavaleros llevamos en el corazón. Eso fue en homenaje a las 10 estrellas que nos ha regalado nuestro equipo tiburón. Desde muy chiquita he sido cercana a lo que es y significa Junior. Nuestro equipo encarna lo que es un ser caribe; aun en las derrotas nos enseña a estar unidos y a reponernos. Para mí Junior significa pasión, alegría y familia”, explicó Char Fernández a EL HERALDO.

En su camino, Michelle se encontró con su prima la influencer y bailarina Naty Char, y también con el cantante de música urbana Andrés Altafulla, quien fue otro de los que hizo que el público enloqueciera en el entretiempo tras interpretar Amigos nada más, tema que se ha convertido en todo un hit, y que ‘Michi’ bailó a su lado.

Luego subieron hasta un palco para ver el partido juntos; allí compartieron y celebraron hasta rabiar los dos goles de los tiburones. “No soy salada, estoy feliz por haberme sumado a esta linda fiesta de los 101 años de mi equipo amado, lo hicimos con triunfo, con saque de honor y bailada con Altafulla, qué felicidad tan inmensa la que siento, porque fue una jornada loca. Este día se quedará guardado en mi corazón porque estuvo cargado de historia y pasión tiburona. Me quedaré con esta pollera con la estrella de 10 puntas, símbolo de los triunfos y del orgullo de una ciudad que late al ritmo del tiburón y del carnaval”, expresó la embajadora de la alegría barranquillera.

En tiempo récord

Jean Carlos Robechi, egresado del programa de Diseño de Modas de la Universidad Autónoma del Caribe, se ha caracterizado por llenar de brillo sus propuestas. Lo suyo, evidentemente como él mismo lo plantea, “es la fantasía”.

Este galapero de 30 años, que desde que tenía 15 descubrió que lo suyo era crear para las reinas, dio vida en tiempo récord a la pollera juniorista. En dos días y medio y con la ayuda de cuatro personas, en su taller se puso manos a la obra para tenerla lista para el juego de este lunes festivo.

“Es el vestido que me ha tocado crear en el menor tiempo posible. La inspiración fue la estrella juniorista, quisimos replicar esos 10 campeonatos en la tela. La falda segmentada terminaba en puntas, cada punta simulaba una estrella. En el frente se aprecian 10 divisiones y también en la parte posterior”, detalló.

A Valeria Charris también tuvo la oportunidad de confeccionarle una pollera juniorista, la cual lució para la inauguración del monumento ‘Ventana de Campeones’ el 13 de octubre de 2021. Lo propio hizo con Meme Cure y con la saliente reina Tatiana Angulo, a quien además le elaboró la colorida pollera que lució ‘Tati’ para bailar junto a Shakira en el Metropolitano.

“La primera pollera que le diseñé a Michelle fue la de cuadros, con la que se presentó ante los carnavaleros el pasado viernes y también una estampada que lució en el cóctel nocturno en la Casa del Carnaval, la cual se hizo para la sesión de fotos con la que oficializó su candidatura”.