El primer concierto que ofrecerá el cantautor guajiro Silvestre Dangond en el estadio Metropolitano será el próximo 20 de septiembre. Sin embargo, desde esta semana se empieza a calentar el ambiente y todo por cuenta de la construcción de la casa ‘Las locuras de Silvestre’.

EL HERALDO hizo un registro gráfico de las afueras del lugar y pudo constatar que estará habilitado a partir de las 4:00 p. m. del próximo jueves 21 de agosto.

El lugar busca resaltar la historia de silvestre, su evolución, y su exitosa carrera. “Que Barranquilla se sienta privilegiada de poder vivir esta experiencia, y agradecer por apoyarlo y llenar por completo el Metropolitano”, manifestaron desde la organización de la súper estrella del vallenato.

La casa que contará con espacios dedicados a resaltar la carrera del cantautor guajiro abrirá al público desde el jueves. El ingreso es gratuito. Aspecto general de la casa Las Locuras de Silvestre, ubicada en el Malecón del Río.

“Debemos resaltar que es totalmente gratuito el acceso. Es un agradecimiento de Silvestre Dangond y las empresas organizadoras a la ciudad de Barranquilla que ha sido fundamental y le ha dado tanto a la carrera de Silvestre”, agregaron.

Aunque sus puertas aún se encuentran cerradas, en las afueras del Malecón se ondean algunas banderas rojas con el nombre del artista. Un letrero en blanco que dice ‘Las locuras de Silvestre’, varias fotografías del artista, entre ellas luciendo la camisa del Junior, el equipo que representa al fútbol costeño. Además se hace alusión a ‘El último baile’, el álbum que presentará en vivo el cantante al lado del acordeonero sincelejano Juancho De la Espriella, con quien Silvestre conquistó a varias generaciones.

La casa que contará con espacios dedicados a resaltar la carrera del cantautor guajiro abrirá al público desde el jueves. El ingreso es gratuito. Aspecto general de la casa Las Locuras de Silvestre, ubicada en el Malecón del Río.

En su interior hay una línea de tiempo y muchos elementos que evidencian la evolución de Silvestre Dangond en la súper estrella vallenata que se ha convertido ¿Quieres descubrir todo lo que tiene esta casa? Entonces debes visitarla en Barranquilla.