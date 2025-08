Una mujer capaz de todo. Así recordó la actriz Adriana Romero Henríquez a su tía, la modelo Marlene Henríquez, tras conocerse su fallecimiento en la tarde del domingo.

Adriana, quien es hija de la también actriz Judy Henríquez Lux y el libretista Bernardo Romero, contó que su tía tuvo una gran influencia en su vida desde muy pequeña.

“La veía desde muy chiquita siendo la mujer que nadie era capaz de ser: la atrevida, la deslenguada, la que no se quería casar, la que estaba por encima del bien y el mal, la que no quiso tener hijos pero que amaba a los niños, la que viajaba con Fanny a ver Teatro para crear todos los festivales, una mujer de 1. 85 en una época en donde las mujeres no medían más allá de 1.65 en Colombia”, escribió.

Además, contó que fue a su academia de modelaje para darse cuenta que modelar no era una cosa sencilla, implicaba una seguridad y una destreza en el manejo del cuerpo que ella, Marlene, tenía de una manera tan natural.

“Y luego tuvimos muchas conversaciones con ella y con mi padre, porque ambos se parecían muchísimo y se querían muchísimo hasta que pelearon y se odiaron durante muchos años, sobre el arte, la comida italiana que tanto a ella como a mi papá les encantaba y cocinaban de maravilla”.

Seguidamente contó que su padre, el recordado libretista, y su tía, murieron el mismo día con 20 años de diferencia.

“Y ayer 3 de agosto, a la 1:28 pm tuve el privilegio de acompañarla a morir. De verla dar su último suspiro. Y 20 años antes, mi papá moría también en su casa también en compañía de su familia el mismo 3 de agosto”.

Cerrando su mensaje dijo: “Tengo una familia enorme que ha dejado una profunda huella en mi vida pero sin duda también en la vida de este país. Estoy segura que mi padre ayer la ayudó en su trascender. Qué misterio que es esta vida, y que privilegio vivir”.

Y por último, junto a su hermana, Ximena, se comprometió a hacer un documental sobre su tía.

Los detalles de la velación

La velación de la reconocida modelo Marlene María Henríquez Lux se llevará a cabo el lunes 4 de agosto de 2025, a las 11:00 a.m., en la sala 6 VIP del primer piso de la Funeraria Capillas de la Fe, ubicada en la Cra. 11 # 69-11. Sus hermanas, sobrinos y demás familiares agradecen las manifestaciones de cariño y acompañamiento.

Las exequias están programadas para el martes 5 de agosto, también a las 11:00 a.m., en la capilla de la funeraria. Posteriormente, se realizará una cremación privada en el complejo Capillas de la Fe.