El reconocido cantante Silvestre Dangond sorprendió recientemente a sus seguidores al anunciar en cuánto tiempo se retiraría de la música. El guajiro aseguró que ya tiene fecha para despedirse de los escenarios.

Leer más: Un joven muerto y su acompañante herida deja ataque a tiros en el barrio Rebolo

Asimismo, habló sobre su regreso a su tierra natal Urumita, en donde asegura desea pasar sus últimos años de vida, enfatizando en que no le tiene miedo a la muerte. “Desde hace mucho tiempo dejé de tenerle miedo”, dijo.

“Cuando tú comprendes de que de que estamos en un avatar prestado, de que hay un espíritu, de que hay una vida después de esto, tú comienzas a hacer las cosas mejor y si algo le pierde uno un poquito de miedo es a la muerte”, enfatizó el cantante.

Sobre el tiempo que continuará en los escenarios, señaló que sería una década más, y después de este periodo se dedicará a descansar junto a su familia en tierras guajiras.

Ver también: ¿Por qué Jermein Peña caminó de rodillas la cancha del estadio Palmaseca?

“Yo voy a tratar de hacer de mi carrera en estos últimos 10 años que me quedan lo más excelente que pueda, lo más excelente y lo más honesto que pueda en todo sentido, musical, a nivel artístico, no le voy a negar nada porque siento que el público lo merece”, añadió Silvestre.

Jeisson Gutierrez Lanzamiento del álbum “El Último Baile” Silvestre Dangond y Juancho De la Espriella. Valledupar, Cesar. Mayo 30 de 2025.

En entrevista con el programa ‘Se dice de mi’, del canal Caracol, Dangond indicó además que él nunca hace canciones pensando en que serán exitosas pero sí en que su público se sienta complacido y recuerde siempre sus salidas al escenario.

“Me merezco hacer lo que tengo en esta cabecita, porque esta cabecita eh vale la pena, ha valido la pena todas las ideas y todas las cositas que me han llegado, pero sí me sigo sosteniendo en eso porque veo la la industria de una manera diferente. Yo no quiero faltarle respeto a la industria ni al talento ni a lo que a lo que yo he hecho en mi carrera”, agregó el guajiro al medio antes mencionado.

Le sugerimos: Con aplausos despidieron a Juanda, el joven universitario que fue atropellado en la Circunvalar

Sobre la muerte, el cantante dijo además que solo espera no sufrir ni sentir dolor, y aclaró que aunque no le tiene miedo a morir, sí lo afectaría enormemente tener que despedir a un ser querido.

Asimismo, se refirió a las riquezas materiales que ha adquirido durante su carrera, argumentando que vive de manera sencilla porque sabe que nada se lleva de este mundo y hay cosas más importantes que el dinero.

Jeisson Gutierrez Rafa Pérez, Silvestre Dangond y Álex Manga interpretaron ‘Si no me falla el corazón’, en el Parque de la Leyenda Vallenata.

“Hay que quitarse las maletas del pasado y dejarlas antes de viajar. Yo no quisiera partir de este mundo con las maletas cargadas. Yo estoy en esa lucha constante. Por eso cada día reconcilio, cada día pido perdón conmigo mismo, con los demás, con todo; porque es que yo no quisiera viajar con esa carga como digo yo. Y como lo he aprendido, el infierno y el cielo es aquí. Es aquí mismo, es aquí mismo. Y el último cambio que tiene el ser humano es la muerte”, narró en la entrevista.