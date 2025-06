El talento, el hambre de triunfar y sus raíces caribeñas, son las tres características que representan a Jesús María, más conocido en el mundo de la música como Sol Bionico.

Este joven oriundo de Lorica, Córdoba, desde hace un par de meses le viene apostando a distintos sonidos que le despierta todos sus sentidos, pero que además le guarda cierto respeto a lo que lo representa como colombiano y como costeño.

Y es que desde la edad de 12 años reside en Estados Unidos, pero esto no ha sido impedimento para dejar de conectar con su tierra natal.

Lea: “La cumbia Caribe merece seguir cruzando fronteras”

Cortesía

Que se prepare oficialmente todo un país para bailar y gozar con su música, porque esta vez presenta su nuevo álbum ‘Sol Ta Too’, una espectacular mezcla de sonidos latinos urbanos que rinde homenaje a sus raíces, sus vivencias y la vibra inigualable de la Costa colombiana.

Este disco contiene 11 canciones donde se encuentran géneros como afrobeats, dancehall, dembow, champeta, rancha y reguetón. El primero de ‘Sol Ta Too’, estará disponible el 13 de junio, mientras que el segundo titulado ‘Sueños y Raíces’ llegará el 20 de julio.

Entérese: La música y el baile son protagonistas este fin de semana

En conversación con EL HERALDO el artista contó detalles de esta entrega musical que realizó en colaboración con Tavo the producer y John Cra, dos figuras claves en la creación de un sonido fresco y moderno.

“La música llegó a mi vida como una forma de expresarme”

Desde sus inicios Sol Bionico utilizó el ritmo y las letras para contar su historia, enfrentando desafíos y celebrando logros a través de su música. Sin embargo, en su búsqueda por evolucionar y explorar nuevos sonidos, decidió unirse a un género emergente llamado rancha.

“Creí escuchando toda esa música que se escucha en la Costa como vallenato, champeta, salsa y hasta rancheras. Pero desde hace un año Dios me mostró como ese camino en la música para poder expresarme y dar a conocer todas mis raíces, porque hace varios años vivo en Estados Unidos”, contó el artista.

Sabía que: Guns N’ Roses regresa a Colombia con fechas en Bogotá y Medellín

Antes de emprender su camino musical Sol se dedicaba a otros oficios en la tierra del sueño americano, y aunque aún no abandona esas ocupaciones, su mayor sueño es poder triunfar en esta faceta que cada día se va pintando de mil colores.

“El primer contacto que tuve con la música literalmente fueron letras que escribí en ocasiones cuando sentía la necesidad de hacerlo, y acá en Estados Unidos conocí a alguien de Ecuador que hacía música. A partir de ahí me fue metiendo de lleno”, anotó.

Un álbum con una gran colaboración

Guiado por el gusto hacia la canción ‘Se vale too’, un éxito de Tavo the producer y This is Mailo, Sol Bionico sintió la curiosidad de saber quién había realizado la producción de este tema que cruzó fronteras desde la ciudad de Cartagena.

De interés: Weinstein dice estar arrepentido de “actuar inmoralmente” mientras aguarda veredicto

“Yo escuché esa canción y me causó curiosidad de saber quién era el productor, porque cuando tú eres artista ya sabes que dentro de un éxito como esos el productor también es un duro. Entonces lo busqué y decía: Tavo The producer, me fui a Instagram, hablé con él y desde ahí hicimos todo este trabajo juntos”.

El artista agregó que el proyecto fue grabado entre Cartagena, Coveñas y Lorica, Córdoba, y que dos de estas canciones que fueron escritas por This Is Mailo.

Con este lanzamiento, Sol Bionico continúa consolidándose como una voz y estilo único dentro de la nueva generación de artistas latinos que alzan la bandera de su país para demostrar con autenticidad de qué están hechos.