Este miércoles 3 de junio se conoció la captura de Jorge Luis Oñate Zuleta, también conocido como ‘El huracán’ y heredero musical del fallecido cantante de música vallenata Jorge Oñate.

El artista, de 51 años aproximadamente, fue detenido por los delitos de daño en bien ajeno agravado y violencia contra servidor público, tras un incidente registrado en el casino Mirage, ubicado en la carrera 9 No. 6A-26, en el centro de Valledupar.

La Fiscalía 35 Local de la URI presentó al capturado ante el Juzgado 14 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Valledupar, que legalizó la captura y determinó una medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de domicilio. No se interpusieron recursos contra la decisión. Oñate Zuleta no aceptó los cargos que el ente acusador le imputó.

Después de que se conociera la detención de Jorge Luis Oñate, fue publicado un mensaje en las ‘historias’ de su cuenta de Instagram que se presume está relacionado con el hecho por el que fue capturado.

“Los errores no son fracasos. Son parte del camino. Cada caída nos deja una enseñanza. Cada tropiezo, una nueva oportunidad para crecer y ser mejores. No hay error que no traiga consigo una lección si aprendemos a mirar con humildad”, decía el mensaje, que desapareció automáticamente 24 horas después de la publicación.

¿Por qué capturaron al hijo de Jorge Oñate?

Según el reporte oficial, el hecho ocurrió el 1° de junio a las 17:50 horas, cuando patrullas del cuadrante 3 acudieron al establecimiento tras un llamado de emergencia. El administrador del casino informó que Oñate Zuleta, en un estado de exaltación, dañó la cúpula de una ruleta Gold Club Plus con una silla.

Al ser identificado, el sujeto respondió con insultos y se negó a responder por los daños, lo que llevó al administrador a interponer una denuncia. En tono airado y en lenguaje soez, Oñate Zuleta se negó a pagar los daños.

Durante el traslado a las instalaciones de la URI, Oñate Zuleta continuó con su comportamiento agresivo. Insultó a una patrullera con palabras obscenas, intentó golpear a un intendente y lanzó al suelo el celular del uniformado, causándole daños. Además, alteró el orden en la sala de espera transitoria de la URI.

Cabe anotar que ‘El Huracán’ durante el Festival Vallenato de 2022, fue retenido por golpear y morder a un agente de Tránsito. En 2019 había sido capturado en el aeropuerto El Dorado cuando se negó a ser requisado y terminó golpeando a una funcionaria.