La educación también evoluciona y ‘Kids Homeschooling Club’ se suma a este gran salto hacia lo diferente. Más que un simple grupo de homeschooling (educación en casa), esta iniciativa promueve la innovación y la investigación de nuevas formas de aprender y enseñar, adaptándose a las necesidades de cada niño y familia.

‘KIDS Homeschooling Club’ se caracteriza por manejar un enfoque flexible y creativo, ofreciendo un espacio donde la educación va más allá de los métodos tradicionales.

Aquí, los niños tienen la oportunidad de explorar diferentes áreas del conocimiento, experimentar con nuevas metodologías y desarrollar habilidades que los preparan para los desafíos del siglo XXI.

Existen algunos requisitos para poder brindar homeschooling a un niño, entre ellos están notificación a las autoridades educativas, tener un plan de estudios, contar con registro y documentación. Se les debe realizar evaluaciones a estas comunidades y se deben tener los recursos educativos necesario para el aprendizaje de los pequeños.

En conversación con EL HERALDO Ángela Charris, líder de ‘KIDS Homeschooling Club’, contó a detalle cómo se maneja este tipo de educación, la historia de la comunidad y los beneficios que trae para los niños aprender de manera distinta.

Así surgió este club

Desde finales de 2019 la comunidad de madres ‘KIDS Homeschooling club’ tomó la iniciativa de educar a sus hijos desde casa, desarrollando métodos de enseñanza alternativos que rompen con las estructuras tradicionales de los colegios. Este movimiento ha ido creciendo de manera significativa, impulsado por la búsqueda de una educación más personalizada y adaptada a las necesidades de sus hijos.

“Para los últimos meses de ese año comenzamos reuniéndonos con nuestros pequeños, unas cinco o seis mamás, y fuimos tejiendo comunidad con la constancia de los encuentros. En esos momentos no sabíamos que íbamos a ser lo que ahora somos, simplemente la ilusión de poder tener un grupo, una red o una tribu con la que contar para que nuestras niñas y niños socializaran, se encontraran, hicieran amigos y además compartieran la misma forma de educación en esos momentos”, contó Charris.

Luego, cuando llegó la pandemia por la covid-19, la familia de Ángela decidió seguir con los encuentros e incitó a otros padres a continuar con el proyecto.

“Mi familia directamente promovía mucho el encuentro y decían: vamos a seguir encontrándonos de manera virtual, vamos a leer libros, vamos a hacer actividades, manualidades, experimentos de manera virtual para que los niños no perdieran ese vínculo que ya habían empezado a tejer. Entonces continuamos por ese largo año de pandemia encontrándonos martes y viernes en jornadas de la mañana de forma virtual. Los martes hacíamos club de lectura, club de arte y los viernes hacíamos club de ciencias”, anotó.

“A los niños les encanta”

En lugar de seguir un currículo académico estandarizado, estas mujeres han optado por actividades prácticas, artísticas y de exploración del entorno, fomentando así un aprendizaje más dinámico y significativo para sus hijos. Esto ha hecho que los niños se sientan cómodos y felices, ya que se sienten libres de expresarse y no seguir reglas estrictas para aprender.

“Todas las familias daban un aporte importante y pues dinamizábamos las actividades virtuales, los niños amaron mucho ese espacio obviamente porque aunque no se veían con otros niños, no iban a parques, no se salía de las casas, nunca dejaban de verse con los amigos de manera virtual, eso fue fundamental para la unión de la comunidad. Ya luego poco a poco cuando empezamos a salir nuevamente retomamos toda la idea de seguir habitando el espacio público, porque así trabajamos, resonamos mucho con la naturaleza”.

A Kids Homeschooling club le gusta trabajar con el conocimiento del bosque donde normalmente realizan la mayoría de actividades, ellos se encargan de que los niños conozcan acerca de este ecosistema, que es un bosque tropical seco. Allí aprenden a identificar los árboles con sus nombre, también los animales que se encuentran en él.

“Nuestra comunidad también nació porque hacemos parte de Eco club, que lo que pretende es que se hagan salidas pedagógicas de encuentro con la naturaleza en el bosque seco tropical, visitamos distintas reservas naturales como por ejemplo la reserva los Charcones que nos encanta, hemos visitado el Corral de San Luis, habitamos y visitamos demasiado las playas de Puerto Colombia, es de nuestros planes favoritos del Eco club”, contó.

Hay distintos home school

En Colombia, la educación en casa home schooling es una modalidad de enseñanza, que aunque no está completamente regulada, tiene ciertos lineamientos y requisitos que deben ser considerados. No se requiere un registro formal ante el Ministerio de Educación, pero se recomienda notificar a la Secretaría de Educación del municipio correspondiente sobre la decisión de educar en casa.

“Si existen unos requisitos para inscribirse, no utilizamos currículum, nuestros niños son multiedad, van desde los cero hasta los 13 años, pero hay que comprender un poquito que Kids, no es solo Kids, sino que también hay Kids Homeschooling Club, Team Homeschooling Club, que están abarcados dentro de una empresa educativa que se llama Homeschool Education, y de allí se desprenden estos dos grupos.

Charris explicó que el homeschooling no es solamente llevar el currículum a la casa, pues este tiene muchas ramas. Hay homeschooling, unschooling, living school, traveling School, que son familias que viajan por el mundo y hacen educación sin escuela, familias que no se ciñen bajo un currículum como en el caso de las hijas de Ángela, ellas no están en colegio virtual, no participan del sistema educativo, sino que todos se lo van impartiendo sus padres de acuerdo a su neurodesarrollo.