GUILLAUME HORCAJUELO/EFE

CANNES (France), 18/05/2025.- (L-R) Roberio Diogenes, Carlos Francisco, Alice Carvalho, Maria Fernanda Candido, Gabriel Leone, Wagner Moura, Emilie Lesclaux, director Kleber Mendonca Filho, guest, Roberio Diogenes and guest attend the premiere of 'O Agente Secreto (L’agent Secret/The Secret Agent)' during the 78th annual Cannes Film Festival, in Cannes, France, 18 May 2025. The film festival runs from 13 to 24 May 2025. (Cine, Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO